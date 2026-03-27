Memphis Depay se enfrenta a una sanción de SEIS PARTIDOS tras la denuncia presentada ante los tribunales por haber sido visto el jugador estrella del Corinthians utilizando el móvil en el banquillo

Tras la polémica, Memphis recurrió a las redes sociales para aclarar la situación ante los aficionados y las autoridades. El delantero insistió en que el uso del dispositivo no fue una simple distracción, sino una necesidad profesional urgente relacionada con su estado físico y su compromiso con la selección holandesa.

En su cuenta oficial de X, el jugador explicó: «Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue exclusivamente para comunicarme con el equipo médico en los Países Bajos en ese instante. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado en el vestuario debido a la lesión. Yo también estoy molesto por el resultado. Seguimos trabajando para que lleguen días mejores».



