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Memphis Depay se enfrenta a una sanción de SEIS PARTIDOS tras la denuncia presentada ante los tribunales por haber sido visto el jugador estrella del Corinthians utilizando el móvil en el banquillo
Posible suspensión y acciones legales
La Fiscalía de la STJD ha imputado a Memphis en virtud del artículo 258 del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD), relativo a conductas contrarias a la disciplina o a la ética deportiva. Si es declarado culpable, el delantero se enfrenta a una suspensión de entre uno y seis partidos, además de una sanción económica proporcional a la gravedad de los hechos.
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Preocupaciones sobre la influencia y el control disciplinario
Según el tribunal, el comportamiento del jugador resulta especialmente preocupante debido a su gran notoriedad mediática. La acusación señaló que una estrella de su calibre tiene una gran capacidad para influir en el comportamiento, lo que podría normalizar el uso de dispositivos electrónicos en el banquillo. Argumentan que esto socava el control disciplinario, abre la puerta a comunicaciones indebidas y crea dificultades adicionales a los árbitros a la hora de hacer cumplir el reglamento. El incidente se produjo después de que Memphis fuera sustituido en la primera parte debido a una lesión muscular.
La explicación de Depay
Tras la polémica, Memphis recurrió a las redes sociales para aclarar la situación ante los aficionados y las autoridades. El delantero insistió en que el uso del dispositivo no fue una simple distracción, sino una necesidad profesional urgente relacionada con su estado físico y su compromiso con la selección holandesa.
En su cuenta oficial de X, el jugador explicó: «Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue exclusivamente para comunicarme con el equipo médico en los Países Bajos en ese instante. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado en el vestuario debido a la lesión. Yo también estoy molesto por el resultado. Seguimos trabajando para que lleguen días mejores».
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Otros miembros del cuerpo técnico del Corinthians en el punto de mira
El proceso disciplinario no se limita a la estrella holandesa. El Corinthians también debe defender a otros dos miembros de su departamento de fútbol. El director deportivo Leonardo Carnevale y el ojeador técnico Mauro da Silva han sido denunciados en virtud de los artículos 243 y 258 tras los incidentes señalados por el árbitro.
En su informe del partido, el árbitro señaló protestas ofensivas a la puerta del vestuario de los árbitros tras el empate 1-1. Si son declarados culpables, estas figuras también podrían enfrentarse a sanciones de seis partidos y fuertes multas. El club está a la espera de que se fije la fecha del juicio.