Memphis Depay explica por qué estaba usando el MÓVIL mientras estaba sentado en el banquillo del Corinthians, en un vídeo en el que se ve al cuerpo técnico aparentemente regañando a la estrella holandesa

El partido de alto riesgo del Campeonato Brasileño que enfrentó al Corinthians y al Flamengo en el Neo Quimica Arena se vio empañado por una lesión temprana de su jugador estrella. La noche de Depay terminó prematuramente en el minuto 22, cuando se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un contratiempo físico, poco después de que Yuri Alberto empatara el gol inicial de Lucas Paquetá. El partido terminó finalmente en empate a 1-1, lo que prolongó la racha sin victorias del Timao a seis partidos, pero el verdadero tema de conversación surgió más tarde, en la segunda parte. Las cámaras de televisión captaron a Depay absorto en su teléfono móvil mientras estaba sentado en el banquillo, lo que provocó un enfrentamiento visible en el que el personal del club pareció regañar al holandés por usar su dispositivo, dado que probablemente habría sido captado por las cámaras de televisión.



