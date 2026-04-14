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«¡Mejor que un gol!»: Marquinhos elogia su despeje «decisivo» tras eliminar al Liverpool de la Liga de Campeones
Los campeones dominantes conquistan Anfield
El defensa central brasileño, de 31 años, dio una lección de marca en el partido de vuelta de cuartos, disputado el martes. El París Saint-Germain eliminó al Liverpool en Anfield por segunda temporada consecutiva. El vigente campeón francés mostró su categoría al ganar 2-0 y cerrar la eliminatoria 4-0. En la primera parte, Marquinhos salvó un remate local, y luego Ousmane Dembélé marcó los dos goles visitantes.
- AFP
El momento decisivo de un defensa
El defensa declaró a Canal+ que se sentía muy orgulloso de su acción decisiva. El bloqueo llegó con el marcador 0-0.
«Para un defensa, es mejor que un gol. Son los momentos que más disfruto. Safonov hizo una parada, hubo un rebote, me giré y vi llegar a Van Dijk. Solo tuve el reflejo de lanzarme al balón e intentar detenerlo. Son detalles que cambian un partido», afirmó Marquinhos.
Impresionantes estadísticas defensivas
Más allá de esa jugada destacada, el veterano central registró estadísticas defensivas excepcionales durante los 90 minutos. Marquinhos sumó ocho intervenciones defensivas decisivas: cuatro despejes cruciales y dos tiros bloqueados, neutralizando las amenazas del rival. Además, no fue superado en ningún regate, lo que demostró su gran fiabilidad en la zaga.
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De cara a las semifinales
Tras este contundente triunfo, el club se ha asegurado su pase a las semifinales. El PSG espera ahora al ganador del enfrentamiento entre el Bayern y el Real Madrid. El Bayern parte con ventaja tras ganar 2-1 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu.