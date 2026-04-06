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¿Mejor que Jude Bellingham? Max Dowman supera a la estrella del Real Madrid y de la selección inglesa, pero su exentrenador le dice al joven prodigio del Arsenal que se prepare para «sufrir»
Dowman ya está en la élite
Con solo 16 años, Dowman ya ha pasado a los anales de la historia como el goleador más joven de la Premier League, tras su gol en los últimos minutos contra el Everton, y ya ha jugado en la Liga de Campeones con el equipo de Mikel Arteta, lo que le ha valido ser calificado como un talento generacional. Por el contrario, Bellingham jugaba en la Championship con el Birmingham City a la misma edad. Mientras que Bellingham contribuyó con cuatro goles y dos asistencias en 41 partidos con los Blues antes de su fichaje por 25 millones de libras por el Borussia Dortmund, Dowman ya se está poniendo a prueba frente a la élite.
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Pardew sitúa al joven talento del Arsenal por encima de la estrella del Real Madrid
Pardew ha hecho una afirmación audaz sobre el techo de Dowman. Tras ver al joven dominar con la selección inglesa sub-19 y causar un gran impacto en el primer equipo de Arteta, el exentrenador del Newcastle United cree que el nivel actual del centrocampista supera lo que Bellingham demostró a esa edad.
En declaraciones a talkSPORT, Pardew afirmó: «Lo sitúo por encima de Jude Bellingham, en el sentido de que es el mejor que he visto en la franja de edad de la que hablamos. Hay que pensar que, bueno, yo vi a Ronaldo en el Tournoi de France de 1997. Destacaba con creces en su grupo de edad. Dowman destaca con creces en su grupo de edad».
Afrontar los reveses futbolísticos y crecer a través del dolor
A pesar de los elogios, Pardew no tardó en recordar al joven promesa que el camino hacia la cima rara vez es fácil. Dowman sufrió recientemente la frustración de quedar eliminado en los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton, un partido en el que jugó los 90 minutos completos y realizó siete disparos, pero que acabó perdiendo. Pardew cree que estos reveses son fundamentales. Añadió: «Y si es capaz de progresar y crecer, porque esa decepción que sintió en los cuartos de final es la esencia misma de ser futbolista. No se trata de estar siempre en la gloria. Gran parte de ello es doloroso. Y él necesita seguir creciendo en ese dolor, si eso tiene sentido».
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Dowman aspira a conseguir el doble con el Arsenal
Aunque el joven no pudo evitar que el Arsenal quedara eliminado de la FA Cup ante el Southampton, sigue esperando desempeñar un papel clave en las campañas del equipo en la Premier League y la Liga de Campeones. Los Gunners se enfrentan al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la competición europea esta semana, antes de intentar mantener su ventaja al frente de la clasificación de la máxima categoría del fútbol inglés cuando se midan al Bournemouth este fin de semana.