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«Me siento más presente y con los pies en la tierra»: Sophia Wilson habla sobre su regreso a la selección femenina de Estados Unidos tras la baja por maternidad

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S. Wilson
A. Morgan
Portland Thorns
NWSL

Sophia Wilson vuelve a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos tras una pausa para dedicarse a la maternidad, y afirma que esta experiencia le ha permitido sentirse más equilibrada, con los pies en la tierra y preparada para la siguiente etapa.

Sophia Wilson se está permitiendo ser indulgente consigo misma. La delantera de 25 años de la selección femenina de Estados Unidos ha ganado campeonatos en todas las categorías, una medalla de oro olímpica y los prestigiosos galardones de Jugadora Más Valiosa de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en 2022 y la Bota de Oro en 2023, tras marcar 11 goles con el Portland Thorns, lo que la convirtió en la máxima goleadora de la liga.

Aunque cada aspecto del juego de Wilson rebosa elegancia, desde sus zancadas simétricas hasta un primer toque que sigue el ritmo del partido, le llevó tiempo alejarse del fútbol para concederse un poco de tranquilidad.

Wilson anunció su embarazo el año pasado y se retiró de toda la temporada 2025 de la NWSL, así como de sus compromisos con la selección femenina de Estados Unidos. Dio a luz a su hija, Gigi, en septiembre. Ese momento, y todo lo que lo precedió, la cambió para siempre tanto como persona como deportista de élite. Ahora, siete meses después de dar la bienvenida a Gigi al mundo, Wilson ha recibido su primera convocatoria para la selección estadounidense y afirma que se siente en un gran momento.

«Siento que estoy en un momento realmente fantástico ahora mismo», declaró Wilson a los medios de comunicación el jueves. «Creo que he recorrido este camino de la manera correcta. Siento que estoy en un momento realmente fantástico y que he equilibrado todas las cosas con elegancia, porque he visto a personas antes que yo hacer lo mismo».

  • Sophia WilsonGetty Images

    «Mi mayor vocación en la vida es ser madre»

    Wilson siempre supo que quería ser madre. La talentosa delantera de Colorado soñaba con jugar al fútbol profesional, pero también sabía que tenía otro propósito.

    «Sabía que siempre había querido ser madre», dijo Wilson. «Siempre he tenido un instinto muy maternal, me encantan los niños y siento que mi mayor vocación en la vida es ser madre».

    Pero saber en lo más profundo de su ser que podía compaginar ambas cosas, jugar al más alto nivel y ser madre, quizá habría sido más difícil de imaginar si no fuera por quienes la precedieron, como Alex Morgan y Crystal Dunn. Ha habido muchas madres en la selección nacional, 18 hasta la fecha, según ha confirmado la USWNT esta semana. Si Wilson marca en cualquiera de los próximos partidos contra Japón, será la novena madre en marcar con la USWNT.

    Wilson se ha inspirado en Morgan desde el principio y recuerda la primera concentración de la selección nacional en la que llevó a su hija al equipo.

    «Recuerdo su primera concentración, cuando trajo a Charlie, y pensé que era algo tan inspirador e increíble», dijo Wilson. «Verla pasar por eso y volver a jugar al más alto nivel fue mi primer ejemplo de alguien que lo hacía en primera persona».

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  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Cómo las madres de la selección femenina de fútbol de EE. UU., como Joy Fawcett, allanaron el camino para Wilson

    Wilson reconoce plenamente que ha habido muchas madres antes que ella y no duda en señalar lo diferentes que son los tiempos ahora.

    «Sé que no soy la primera jugadora en tener un hijo y volver tras dar a luz», dijo Wilson. «Hemos tenido tantas jugadoras increíbles que lo han hecho, y muchas que lo hicieron en condiciones muy precarias, sin los recursos ni el apoyo que necesitaban. Esas jugadoras lucharon mucho por las que sabían que vendrían después de ellas y pasarían por lo mismo».

    Una de las primeras madres en allanar el camino para las que vinieron después fue la exdefensa de la selección femenina de Estados Unidos Joy Fawcett, quien, a la misma edad que Wilson, decidió que quería tener hijos y que encontraría la manera de que funcionara. Esto fue en 1993, cuando pronunció su famosa frase de que tendría hijos y se los llevaría de gira.

    Y eso fue exactamente lo que hizo. Si se hubiera visto obligada a elegir, habría dejado el fútbol. Tras Fawcett, muchas otras allanaron el camino para que Wilson llegara al lugar en el que se encuentra hoy: madre, jugadora actual de la selección femenina de Estados Unidos y en paz con todo ello.

    «Cada una vive la maternidad de forma diferente, pero ha sido muy inspirador», dijo Wilson. «Tener esos ejemplos me hizo creer y saber que yo podía hacer lo mismo. Creo que soy muy afortunada de haber pasado por esto en una época en la que contábamos con más apoyo que antes».

  • Sophia Smith USWNT Olympics HICGetty Images

    «Espero comportarme igual que lo hacía Alex»

    Wilson y Morgan tienen mucho en común, desde su capacidad para marcar goles decisivos en los escenarios más importantes del mundo hasta la coleta perfecta el día del partido y, por supuesto, el hecho de que ambas sean madres.

    «Ver a jugadoras como Alex era lo más genial del mundo», dijo Wilson al recordar cómo su antigua ídolo, convertida en compañera de equipo, se había convertido en madre. «Y ahora, ser esa jugadora en la que antes veía a Alex, es bastante surrealista. Espero comportarme igual que lo hacía Alex, que demostró a las chicas jóvenes y a las deportistas que es muy posible compaginar ambas cosas».

  • Sophia WilsonGetty Images

    La visión que tiene Wilson del juego ha cambiado desde que es madre

    Mientras Wilson se prepara para la concentración de abril con la selección nacional, ha disputado los tres partidos de Portland esta temporada y está adquiriendo la experiencia y la confianza necesarias para dar el siguiente gran paso. Ha acompañado a Gigi a todas partes, desde los partidos fuera de casa del Portland hasta las jornadas de prensa y todo lo demás. No ha tenido que elegir, y aunque todo está en plena ebullición a medida que se acerca la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, nunca se ha sentido tan centrada.

    «Me siento más centrada, más presente, y creo que así es como veo el juego también».

    La visión que Wilson tiene del fútbol ha evolucionado desde que se convirtió en madre.

    «Creo que mi perspectiva de la vida en general ha cambiado mucho, para mejor», declaró Wilson a GOAL. «Intento abordarla con lo que siempre he tenido, pero ahora más que nunca, con una mentalidad de pez dorado. Simplemente estar presente en cualquier entrenamiento o partido en el que esté, y luego pasar al siguiente. Aprovechar lo que necesito y lo que quiero aprender, pero dejar atrás el resto. Ser madre me ha enseñado a hacer eso».

    Wilson jugará un partido más con las Thorns antes del parón internacional, cuando se unirá a la selección femenina de Estados Unidos para disputar tres partidos contra Japón.

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