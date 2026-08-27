«¡Me siento feliz!» - Michele Di Gregorio BORRA a la Juventus de las redes sociales tras cerrar su traspaso al Bournemouth

Di Gregorio ha cerrado su cesión al Bournemouth para toda la temporada después de pasar dos años en la Juventus. El acuerdo incluye una opción para que el club de la Premier League haga permanente el traspaso, con una operación total que podría alcanzar los 14 millones de euros (12 millones de libras) incluyendo bonus.

Tras el movimiento, el guardameta italiano tomó medidas contundentes en internet. Eliminó todas las fotografías en las que aparecía con la camiseta de la Juventus y borró cualquier mención al conjunto de la Serie A de sus perfiles en redes sociales, lo que señala una ruptura definitiva con su antiguo club.

Su salida se produce mientras la Juventus se movió con rapidez para asegurar un sustituto. Guglielmo Vicario ha llegado a Turín con un acuerdo similar de cesión inicial procedente del Tottenham Hotspur, para cubrir el vacío que deja la marcha de Di Gregorio.







