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Muhammad Zaki

Traducido por

«¡Me siento feliz!» - Michele Di Gregorio BORRA a la Juventus de las redes sociales tras cerrar su traspaso al Bournemouth

Juventus
M. Di Gregorio
Bournemouth
Serie A
Premier League

Michele Di Gregorio ha dejado claros sus sentimientos tras su salida de la Juventus al borrar todo rastro del gigante italiano de sus cuentas en las redes sociales. El portero completó su cesión por una temporada al AFC Bournemouth y expresó su satisfacción por unirse a un club ambicioso para su primera campaña europea de la historia.

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    El portero deja Turín para irse a la Premier League

    Di Gregorio ha cerrado su cesión al Bournemouth para toda la temporada después de pasar dos años en la Juventus. El acuerdo incluye una opción para que el club de la Premier League haga permanente el traspaso, con una operación total que podría alcanzar los 14 millones de euros (12 millones de libras) incluyendo bonus.

    Tras el movimiento, el guardameta italiano tomó medidas contundentes en internet. Eliminó todas las fotografías en las que aparecía con la camiseta de la Juventus y borró cualquier mención al conjunto de la Serie A de sus perfiles en redes sociales, lo que señala una ruptura definitiva con su antiguo club.

    Su salida se produce mientras la Juventus se movió con rapidez para asegurar un sustituto. Guglielmo Vicario ha llegado a Turín con un acuerdo similar de cesión inicial procedente del Tottenham Hotspur, para cubrir el vacío que deja la marcha de Di Gregorio.



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    La ambición de la Premier League impulsa el movimiento

    En su primera entrevista oficial como jugador del Bournemouth, Di Gregorio expresó su entusiasmo por el desafío que tiene por delante. Destacó la determinación que mostró el club inglés durante las negociaciones como un factor clave en su decisión de trasladarse a la costa sur.

    "Me siento bien, me siento feliz, estoy muy contento de estar aquí", declaró el guardameta. "Sentí el gran deseo del club de traerme aquí y sentí la ambición del club por seguir creciendo y lograr grandes cosas. Es la primera experiencia europea para este club y quiero ayudar, y espero tener una temporada fantástica".

    La posibilidad de ponerse a prueba en la máxima categoría de Inglaterra fue otro gran atractivo para el jugador de 29 años. "La Premier League es, sin duda, la mejor liga del mundo", añadió. "Para mí es un honor estar aquí y jugar en ella, y participar en partidos del más alto nivel. No veo la hora de empezar".


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    Ganándose el respeto en Europa

    Di Gregorio deja la Juventus tras afrontar un complicado final de su etapa, y algunos aficionados consideran que la llegada de Vicario es una mejora necesaria después de una serie de actuaciones poco seguras. Sin embargo, el guardameta sigue confiando en sus capacidades y en la valiosa experiencia adquirida en Italia.

    «Creo que soy un portero muy fuerte y con buenos reflejos», explicó. «Estar en la Juventus durante los dos últimos años me permitió crecer hasta alcanzar un nivel europeo tras haber jugado la Champions League en los dos últimos años. Creo que eso me vendrá bien y me ayudará a ayudar al equipo».

    También buscó consejo antes de comprometerse con el traspaso. Di Gregorio consultó a su excompañero en la Juventus Lloyd Kelly, que anteriormente pasó cinco años en el Bournemouth. El defensa le dio referencias excelentes de la ciudad costera y de la exigencia incesante de la Premier League, recomendándole encarecidamente el cambio.


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    Poniéndose a prueba entre la élite

    Di Gregorio se centrará ahora en integrarse en la plantilla de Marco Rose mientras se preparan para compaginar las competiciones nacionales con una histórica campaña europea. El guardameta espera que medirse a delanteros de élite de la Premier League acelere su desarrollo y le ayude a asegurar un traspaso permanente al fútbol inglés.

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