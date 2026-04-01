«¡Me sancionaron sin pruebas!» - Gianluca Prestianni rompe su silencio sobre las acusaciones de racismo contra Vinicius Junior tras la eliminación del Benfica de la Liga de Campeones

Prestianni dejó muy clara su postura respecto al polémico incidente ocurrido en febrero. Tras un gol de Vinicius, las celebraciones desencadenaron un acalorado enfrentamiento entre los jugadores del Madrid y del Benfica.

El brasileño acusó al delantero de proferir un insulto racista, lo que provocó una interrupción del partido y, posteriormente, una rápida suspensión por parte de la UEFA. Se perdió el decisivo partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, en el que el Benfica, que ya había sufrido una derrota por 1-0 en el partido de ida, quedó eliminado de la competición tras caer por 2-1 en el partido de vuelta. Al referirse al grave impacto que la situación tuvo en sus seres queridos, Prestianni insistió en que el organismo rector se precipitó al emitir su veredicto.