'Me rompe el corazón' - José Mourinho niega castigar a la estrella del Benfica por un error costoso en la derrota ante el Bayer Leverkusen mientras el entrenador portugués insiste en que las esperanzas en la Champions League siguen vivas
El Benfica sigue teniendo dificultades en la Liga de Campeones
Las posibilidades de Benfica de clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones recibieron otro golpe el miércoles tras una derrota en casa por 1-0 ante el Bayer Leverkusen. Fue la cuarta derrota consecutiva para las Águilas en la principal competición de clubes de Europa, y la tercera desde que Mourinho se hizo cargo del equipo.
Su forma en Europa ha levantado cejas, a pesar de mantener un récord invicto en las competiciones domésticas hasta ahora. Están terceros en la tabla de la Liga Portugal con 24 puntos, cuatro detrás del líder de la liga y ex empleador de Mourinho, el Porto. La derrota del miércoles pone a Mourinho y compañía en una situación precaria, ya que han sido derrotados por Qarabag, Chelsea, Newcastle y ahora Leverkusen.
- AFP
Mourinho asegura que Dahl comenzará en el próximo partido
Mientras Dahl fue sustituido apenas minutos después de su error que llevó al gol de Patrik Schick, Mourinho defendió al joven y aseguró que será titular en el próximo partido de liga del Benfica contra Casa Pia el domingo.
"Para el partido contra Casa Pia, puedo decir ahora mismo que Dahl jugará," dijo. "Tuvo un juego fantástico. El primer tiempo fue un deleite de ver. Es un jugador mucho mejor, busca la profundidad mucho más que antes. Jugó un muy, muy, muy buen partido. No lo quité para penalizarlo por el error. Es nuestro error, no el suyo. Fallamos goles abiertos, queríamos entrar con el balón en la red... esos fueron errores individuales. El chico jugó un partido muy, muy bueno. Me parte el corazón por un chico que jugó un excelente partido, luego dio una asistencia para que el Bayer ganara sin hacer nada para merecerlo."
Benfica todavía puede clasificarse para los octavos de la UCL, dice Mourinho
El resultado ha dejado a Benfica en la 35ª posición en la clasificación general de la fase de liguilla de la Champions League, justo un lugar por encima del Ajax, que está en la última posición. Sin embargo, están solo a cuatro puntos del Napoli, que está en la 24ª posición, y Mourinho está confiado en que su equipo puede conseguir un lugar en el top 24 para asegurarse de llegar a los play-offs.
"Soy más optimista que eso. Nadie me convencerá de que estamos fuera", afirmó Mourinho en la conferencia de prensa posterior al partido. "La matemática es muy objetiva; quedan 12 puntos por jugar y necesitamos alrededor de nueve. La matemática dice que es posible, pero no solo eso. Este juego me convence de que podemos ganar los partidos que necesitamos. Fue un juego muy fuerte y convincente. Tengo una visión diferente a la de ustedes y quizás a la de los aficionados porque tengo que verlo desde todas las perspectivas. El resultado es lo más obvio, y perdimos. Pero tengo que ver la calidad de nuestros ataques, nuestra defensa, nuestra salida de juego desde atrás, y las muchas oportunidades que creamos. En circunstancias normales, habríamos marcado un gol y ganado; no habría habido mucha historia. El equipo está creciendo y jugando cada vez mejor.
"Ya les he dicho que nadie puede convencerme de que no nos clasificaremos. No puedo decir ahora mismo que nos clasificaremos porque eso sería vender humo, y no haré eso. Pero hay 12 puntos por jugar, y la forma en que el equipo está jugando y luchando me convence. Tenemos dos partidos hasta el final del año calendario, y si ganamos ambos, estamos completamente en la contienda para pasar. La Champions League es el más alto nivel del fútbol europeo.
"Hoy nos enfrentamos a un equipo que no creó ni arriesgó nada y contó con la permisividad del árbitro. Pero es un equipo de muy alto nivel. Con tres defensas multimillonarios y mucha calidad. A mitad del segundo tiempo, el oponente introdujo a Schick, quien tiene capacidades físicas impresionantes. Solo contra Newcastle sentí que no lo lograríamos; contra el Chelsea no sentimos eso, y hoy era obvio. Así que tenemos que ser optimistas y hacer todo lo que hicimos bien hoy. Que fue todo excepto ganar."
- AFP
¿Quiénes son los rivales restantes del Benfica en la Liga de Campeones?
Los hombres de Mourinho enfrentan la difícil tarea de salvar su campaña continental. Se enfrentarán al Ajax y al campeón de la Serie A, el Napoli, antes de fin de año, antes de enfrentarse a la Juventus y al Real Madrid en enero.