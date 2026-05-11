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«Me quedan unos años más»: James Rodríguez desmiente los rumores sobre su retirada mientras la estrella del Minnesota United, a punto de abandonar el club, se prepara para incorporarse a la selección colombiana de cara a la preparación para el Mundial
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Rumores sobre su jubilación
Rodríguez firmó un contrato corto con los Loons antes de la MLS, pero apenas ha jugado previo al Mundial. A pocas semanas del torneo, este fin de semana surgieron informes que indicaban que el centrocampista de 34 años se retiraría este verano.
Sin embargo, el propio Rodríguez desmintió esos rumores tras dar dos asistencias en el 2-2 ante Austin FC.
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Lo que dijo Rodríguez
«No sé quién dijo eso», declaró a Apple TV tras el partido. «Creo que fue en Colombia, solo para conseguir visitas y “me gusta”. Deberían informarse mejor. Solo yo sé cuánto quiero seguir jugando.
Lo anunciaré con mucha antelación, pero ahora creo que me quedan varios años. Todo lo que dicen es falso: eso perjudica al país, a los aficionados y a mí. Nunca he dicho eso».
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El siguiente paso
Aunque Rodríguez seguirá jugando, aún no se sabe dónde. Su contrato con Minnesota era solo para la primera mitad de la MLS y podría unirse antes de lo previsto a la selección colombiana para preparar el Mundial.
«La semana que viene estaré con ellos», afirmó Rodríguez. «Quiero pensar en lo que se avecina. Tengo una cierta edad y debo estar listo, sea para 30, 40 minutos o todo el partido».
Apple TV y The Athletic aseguran que jugará su último partido con el Minnesota United ante el Colorado Rapids el miércoles.
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¿Y ahora qué?
Colombia iniciará su preparación mundialista con un amistoso ante Costa Rica el 29 de mayo en Bogotá y luego enfrentará a Jordania en San Diego el 7 de junio. Debutarará en el Mundial el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, y después chocará con la República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos.
Antes del receso, Minnesota United jugará tres partidos, el primero el miércoles ante Colorado Rapids.