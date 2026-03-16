«Me parecía demasiado largo»: Jogi Löw no ha leído la carta de Mesut Özil en la que anunciaba su retirada de la selección nacional

Özil había sido noticia antes del torneo de 2018 porque, al igual que Ilkay Gündogan, había visitado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y se había hecho una foto con él.

La opinión pública alemana se volvió en contra de Özil, quien dimitió tras la histórica eliminación de Alemania en la fase de grupos en Rusia y acusó a los responsables de la DFB de racismo en una publicación de tres partes escrita en inglés.