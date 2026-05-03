«Me parece tremendamente vergonzoso»: Jonathan Burkardt criticado por el escándalo en torno al entrenador del Eintracht de Fráncfort, Albert Riera

«Que Burkardt avisara a su agente y le pidiera que aclarara eso me parece tremendamente vergonzoso», declaró Franz, quien jugó en el Frankfurt entre 2009 y 2011, el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. El jugador de 44 años recordó un episodio de sus inicios en el VfL Wolfsburgo para explicar su molestia ante la reacción de Burkardt.

En la temporada 2002/03, cuando la exestrella del Bayern, Stefan Effenberg, terminaba su carrera en el Wolfsburgo, el entonces segundo entrenador, Bernd Storck, le recriminó por orden de Jürgen Röber su sobrepeso.

Hubo algo de tensión, pero luego Effe respondió: “Este es mi peso de combate, con él gané la Liga de Campeones (en 2001 con el Bayern, nota del editor)”. Así lo afrontó; eso fue muy distinto”, concluye Franz.