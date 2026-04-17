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«Me lo puedo imaginar»: Ralf Schumacher propone un espectacular intercambio de pilotos en la Fórmula 1 con Max Verstappen
«Si Lambiase se va, yo también me iré», dijo Verstappen. Por eso, no me sorprende que Oscar Piastri fiche por Red Bull y que Max pase a McLaren, si sigue corriendo», afirmó Schumacher.
La semana pasada se confirmó que Lambiase, ingeniero de carrera y persona de confianza de Verstappen, dejará Red Bull cuando venza su contrato en 2028 para unirse a McLaren.
Con su partida, Verstappen pierde a su tercer colaborador cercano en poco tiempo, tras el jefe de aerodinámica Adrian Newey (fichado por Aston Martin) y el asesor Dr. Helmut Marko (retirado de la F1). El neerlandés y Lambiase trabajan juntos desde 2016.
A esto se suma la actual crisis deportiva de Red Bull: la escudería es apenas la cuarta fuerza del campeonato, por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren. El mejor resultado de Verstappen es un sexto lugar en Australia, que lo deja noveno en el Mundial.
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¿Dejará Max Verstappen Red Bull o incluso la Fórmula 1?
Según F1-Insider, Verstappen no ve futuro en RB y podría irse pronto. Su contrato incluye cláusulas de rendimiento que facilitarían una salida anticipada: si no está entre los tres primeros del Mundial al llegar el parón estival, podría marcharse a final de año.
Desde hace meses se rumorea que el piloto de 28 años quiere dejar Red Bull para fichar por otro equipo o incluso retirarse. Mercedes podría ser su destino, ya que, según rumores, el puesto de George Russell no está garantizado.
Piastri, tercero en 2023, tiene contrato con McLaren hasta 2028, pero se ha rumoreado sobre su salida porque cree que no recibe un trato justo.
Max Verstappen: estadísticas de su carrera
Títulos mundiales
Participaciones en carreras
Victorias
Poles
Podios
Vueltas rápidas
Puntos en el Mundial
4
236
71
48
127
37
3456,5