«¡Me lo he pasado de puta madre!». Pep Guardiola, técnico del Manchester City, bromea y dice que deberían poner su nombre a una grada de Wembley

Guardiola descartó que la final pueda ser triste por una posible marcha, recordó que le queda un año de contrato y bromeó sobre la falta de un palco propio en Wembley.

Añadió: «Ni hablar [de que sea mi última vez en Wembley]. Ni hablar. Me queda un año de contrato. Me decepciona que no hagan un homenaje a Pep [en Wembley], con todas las veces que he estado allí; al menos un salón o un palco. Quizá vaya 24 veces más.

Ha sido un lugar especial: con el Barcelona en 1992, luego contra el Manchester United y muchas veces más en semifinales y finales. Es genial volver a Wembley».