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«Me lo han dicho»: el excentrocampista del Liverpool asegura saber si Arne Slot será destituido, pues afirma tener información privilegiada
El entrenador del Liverpool está bajo scrutiny pese al título.
La situación de Slot en el Liverpool es tema de debate tras una temporada complicada en Anfield. Su equipo marcha cuarto en la Premier League tras tres victorias seguidas, pero fue eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones y la FA Cup. A pesar de la irregularidad, el excentrocampista de los Reds, Hamann, cree que la directiva ya decidió que el técnico holandés seguirá la próxima temporada.
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Hamann afirma que el club ya ha decidido el futuro de Slot
En declaraciones a NewBettingSites.co.uk, Hamann afirmó que la tradición de lealtad del Liverpool hacia sus entrenadores podría ser decisiva. El exinternacional alemán cree que los éxitos anteriores de Slot han protegido su puesto a pesar del escrutinio.
«He oído que Arne Slot seguirá allí la próxima temporada», explicó Hamann. «Hay motivos para pensar que quizá debería producirse un cambio de entrenador o que ya debería haberse producido. Pero el Liverpool siempre ha sido muy leal con sus entrenadores. Ganó la liga la temporada pasada, así que creo que es una decisión con la que puedo vivir, y la mayoría de los aficionados también, si terminan la temporada de forma decente».
«Quizá por primera vez en mucho tiempo la afición del Liverpool está dividida; es una afición muy entendida y el club no suele despedir a sus entrenadores. Eso ha cambiado en los últimos 10 o 12 años: el fútbol ha evolucionado y los técnicos se marchan antes que antes. Pero, en general, cuando la grada da la espalda, es cuestión de tiempo que el entrenador se vaya».
Aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Alonso.
Las especulaciones sobre el banquillo del Liverpool han crecido en los últimos meses, y el excentrocampista Xabi Alonso suena como opción si el club decide cambiar de técnico. Sin embargo, Hamann advirtió que sustituir al entrenador no garantiza una mejora, sobre todo por la incertidumbre que rodea a varios jugadores clave.
«Luego, obviamente, hay que ver qué pasa en verano, después del Mundial, con las salidas de jugadores; está claro que Andy Robertson se va, Mohamed Salah se va», añadió. «Pero sí, creo que es una decisión comprensible. Ahora, con Arne Slot, creo que hay división de opiniones debido a lo que hizo la temporada pasada».
«Probablemente sea la primera vez en mucho tiempo que la opinión esté tan dividida. Ambos bandos tienen argumentos, pero el club debe decidir. Ha habido mucha incertidumbre este año. No hay garantía de que un nuevo técnico cambie la situación. Se habla mucho de Xabi Alonso, pero no sé si le interesaría; seguro que ya le han consultado».
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El partido en Old Trafford supone una prueba inmediata
El Liverpool visita Old Trafford con la mira en el tercer puesto, solo tres puntos por encima del Manchester United. La victoria es clave para asegurar un lugar en la Liga de Campeones.