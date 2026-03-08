AFP
«¡Me llamó traidor 50 veces!» - José Mourinho arremete contra el asistente del Oporto tras ser expulsado en el empate 2-2 del Benfica con el líder de la Liga Portuguesa
El empate del Benfica se consigue gracias a su remontada
El centrocampista danés Victor Froholdt abrió el marcador para el Oporto en el minuto 10, y el jugador polaco Oskar Pietuszewski duplicó la ventaja poco antes del descanso, lo que situó a los visitantes en una posición dominante. Sin embargo, el equipo local montó una fuerte respuesta en la segunda parte y, finalmente, completó una remontada extraordinaria para salvar un punto crucial, gracias a los goles de Andreas Schjelderup y Leandro Barreiro.
Los goles tardíos provocan el caos en la banda
La polémica estalló tras el empate de Barreiro en el minuto 89, cuando se vio a Mourinho enfrentándose con el banquillo del Oporto. El exentrenador del Chelsea y del Real Madrid recibió una tarjeta roja y, mientras se dirigía al túnel, hizo un gesto con el pulgar y el índice juntos, como si se refiriera a alguien pequeño.
Tras el partido, Mourinho explicó por qué fue expulsado: «El árbitro dijo que me expulsó porque lancé un balón hacia el banquillo del FC Porto. Eso es completamente falso. Muchas veces, en nuestros goles, lanzo el balón hacia la grada para dar una oportunidad a un afortunado aficionado. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero iba dirigido a las gradas. Me expulsaron injustamente. El cuarto árbitro hizo un trabajo terrible durante todo el partido y siguió haciéndolo cuando se lo dije al árbitro».
El técnico de 63 años confirmó entonces que González fue quien provocó su ira por parte del cuerpo técnico del Oporto, y añadió: «Me llamó traidor 50 veces. Me gustaría que me explicara: ¿traidor a qué? Fui al FC Porto, le di mi alma al FC Porto, fui al Chelsea, fui al Inter, al Real Madrid, di la vuelta al mundo y dediqué las 24 horas de mi vida cada día. A eso se le llama profesionalidad. Cuando él se fue al Marsella, ¿fue un traidor? ¿Traidor a qué? Podría haberme insultado de una forma que yo hubiera aceptado mejor, pero creo que fue un ataque a mi profesionalidad, que es algo que valoro mucho».
Mourinho reconoce que el Oporto es «superior»
Sin embargo, Mourinho reconoció que el Oporto fue el mejor equipo de la noche, a pesar de la emocionante remontada de su equipo. «En cuanto al partido, durante gran parte del mismo, el FC Oporto estuvo más cerca de ganar que nosotros. Puedes gustarte mucho, o no gustarte, o incluso odiarlo, pero el FC Oporto ha construido un equipo con una idea», afirmó. «Eso es lo que quieren, su forma de jugar, el perfil se adapta a ese estilo de juego. Son un equipo con una gran capacidad física. Es muy difícil jugar contra el FC Porto. Tienen cuatro extremos, y cuál es el más rápido... Son muy superiores a nosotros en la intensidad del juego».
La clasificación se mantiene sin cambios en los primeros puestos.
El dramático empate deja finalmente la parte alta de la tabla exactamente igual que estaba. El Oporto mantiene su posición como líder de la liga con 66 puntos, conservando su crucial ventaja de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Sporting, que este fin de semana empató a 2-2 a domicilio contra el Braga.
El Benfica, por su parte, sigue a siete puntos del Oporto, pero Mourinho no está dispuesto a dar por perdido el título. «Quedan 27 puntos. Considero difícil recuperar 7 puntos. En términos de diferencia de goles, deberíamos estar muy igualados», afirmó. «Tendremos que ver en el futuro cómo queda el balance de enfrentamientos directos. Pero 7 puntos no me parecen fáciles. Lo he estado diciendo desde el comienzo de la temporada. Es muy fácil identificar cómo juega el FC Porto, pero muy difícil jugar contra ellos. Y no creo que sea fácil para el FC Porto perder más puntos. Pero mientras sea matemáticamente posible, cualquier cosa puede pasar».
