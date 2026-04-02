Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha revelado detalles impactantes de su carrera, entre los que destacan los insultos racistas que recibió tras fallar un penalti decisivo, además de hablar sobre las críticas, sus relaciones dentro del campo e incluso algunas anécdotas divertidas que ha vivido en Madrid.
Traducido por
Me llamaron «mono» y me sentí como un muerto... Mbappé rememora un momento sombrío y cuenta sus recuerdos del Mundial con Hakimi
Boxeo con los periodistas
En unas declaraciones recogidas por el diario «Marca», el astro francés se expresó con franqueza y afirmó: «Estoy harto de las entrevistas periodísticas; el periodista está ahí para hacerte decir lo que no quieres decir, y tú no quieres decir lo que él quiere; es como un combate de boxeo».
Voy a defenderlo un poco
Mbappé se refirió a las críticas que ha recibido por su rendimiento defensivo desde su llegada al Real Madrid, y afirmó: «Soy un jugador que defiende un poco menos que los demás, y a veces eso puede ser un problema».
Y añadió: «Es cierto que lo hago menos, pero siento que, cuando lo hago, tiene un impacto real en el equipo; en el Real Madrid, cuando lo hago, se ve que todos hacen lo mismo».
Y continuó: «Me critican por eso, y no me molesta porque es una crítica constructiva».
«Me llamaban "el mono"»
El astro francés recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, tras fallar el penalti decisivo ante Suiza en la Eurocopa 2020, y declaró: «Quería dejar la selección francesa. Me di cuenta de que había situado a Francia en un lugar muy alto entre mis prioridades, pero en cuanto fallé, muchos empezaron a llamarme mono y a insultarme. Y me pregunté: ¿Son estas las personas por las que lucho en el campo?».
Y continuó: «Pasé las vacaciones siguientes como un muerto en vida, caí de muy alto, porque mi primer torneo con Francia fue el Mundial de 2018, lo gané y era como un héroe nacional, y era muy joven. Luego, en el siguiente torneo, te echan eso en cara. Es difícil».
Reveló que acudió al presidente de la Federación Francesa y le comunicó su deseo de no volver a la selección, antes de recibir una respuesta contundente: «¿De verdad crees que te voy a permitir salir de esta oficina?».
Hakimi y el Mundial... Una amistad a prueba
También recordó el ambiente del Mundial de 2022, sobre todo con su amigo marroquí Achraf Hakimi, y comentó: «Jugábamos al Football Manager y hablábamos a diario; a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que podríamos enfrentarnos».
Y añadió: «Él decía: “Nos clasificaremos”, y yo le respondía: “No, seremos nosotros”».
Y continuó: «Antes de la semifinal seguimos hablando, pero con cierta vacilación».
Francia venció a Marruecos en semifinales y pasó a enfrentarse a Argentina en la final, en la que los compañeros de Lionel Messi se impusieron en la tanda de penaltis.
Lee también:
España lidera la clasificación... y Marruecos es el undécimo favorito para ganar el Mundial
. «Atacan a todo el mundo, incluso a Cristiano»... Mbappé elogia al rival y habla de la «fe» de los aficionados del
Real Madrid. Mbappé: «Yo soy el culpable... Esta es la verdad». Noticias sobre el tratamiento de mi rodilla sana.