Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Son Hueng-Min GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Me las estoy reservando para el Mundial»: Son Heung-min ignora su sequía goleadora con el LAFC, y Corea del Sur sueña a lo grande

FEATURES
Analysis
H. Son
World Cup
South Korea
Major League Soccer
Tottenham

En una entrevista exclusiva con GOAL, el delantero surcoreano afirmó que superará su sequía goleadora antes del Mundial.

Son Heung-Min sigue viendo el Mundial con los ojos de un niño.

Recuerda la emoción de su debut: la espera de la convocatoria, el entusiasmo previo y el gol ante Argelia en la fase de grupos.

Tenía 21 años y era la nueva esperanza del fútbol coreano. Han pasado 12 años y ha marcado unos 150 goles, pero aún conserva esa ilusión. Ahora, la estrella de Corea del Sur y del LAFC afronta su cuarta Copa del Mundo casi igual que la primera.

«No importa cuántos Mundiales hayas jugado; un Mundial es el sueño de un niño. Cuando lo pienso, sigo siendo un niño», dijo a GOAL en la campaña Next Starts Now de Hyundai.

Sin embargo, esta es diferente: la expectación es similar, la emoción está intacta. Pero hay un problema: Son no está metiendo goles esta temporada con el LAFC. Tras comenzar con 12 tantos en 13 partidos a finales de 2025, su cuenta se ha secado. Sigue sin marcar en la MLS y, aunque ha sumado 16 asistencias en todas las competiciones, su mayor virtud brilla por su ausencia.

A otros les preocuparía; a Son no.

«Me siento bien, genial. Claro, echo de menos los goles, pero creo que llegarán en el Mundial», asegura.

  • Son 2014 World CupGetty

    Reflexiones sobre su trayectoria con la selección de Corea del Sur

    Son está en una situación especial: pocos futbolistas son estrellas indiscutibles de su selección. Aunque Corea tiene jugadores en clubes de primer nivel, Son —por su calidad, imagen y proyección— está en otra dimensión. No se trata solo de goles o de seguidores en redes, sino de ser, sin duda, el futbolista asiático más reconocible del planeta. Es, de hecho, un símbolo nacional. Ahora, a sus 33 años, tiene la misión de llevar a Corea un poco más lejos de lo que ha llegado en los últimos tiempos.

    En 2002, Corea fue anfitriona y llegó a semifinales: Son, con 10 años, vio por TV cómo su país eliminaba a España en penaltis. Aunque cayeron ante Alemania, ese equipo marcó su generación.

    En 2014, Son ya estaba en la cancha. No era un desconocido en Alemania —había marcado más de diez goles con el Hamburgo a los 20 años— y todos en Corea hablaban de él. Fuera de eso, era un joven prometedor en un equipo al que nadie apostaba. Los escépticos tenían razón: Corea sumó un punto ante Rusia, pero perdió los otros dos partidos. Son marcó contra Argelia, pero su equipo se volvió a casa temprano. Fue solo un anticipo de lo que vendría.

    «En mi primer Mundial tenía otro papel; ahora soy el capitán de una nueva generación», afirma.

    Después llegaron años de crecimiento: un gol histórico que eliminó a Alemania en 2018, el oro en los Juegos Asiáticos ese mismo año y el brazalete de capitán en 2019. A eso se suma su exitosa etapa en el Tottenham y su letal asociación con Harry Kane, que lo han convertido en la estrella que muchos esperaban.

    • Anuncios
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    «La presión significa que lo estás haciendo bien»

    En el presente, Son es la figura clave: lleva siete años como capitán. Parece una vida desde que aquel chaval marcó a Argelia.

    Hoy hay una diferencia: Corea está en buena forma, mejor que nunca. En 2022 llegó a octavos de final y venció a Portugal en la fase de grupos. Ese gran torneo y la mayor presencia de talento coreano en los principales clubes del mundo han aumentado la presión sobre Son y su equipo. Ya no son unos valientes outsiders.

    «La presión significa que lo estás haciendo bien. Por eso todo el mundo te la impone. Yo siempre pienso en lo positivo. Me está convirtiendo en un mejor jugador y en una mejor persona», afirma Son.

    Además, cuenta con otros talentos: Kim Min-Jae, titular en el Bayern de Múnich, podría volver de su lesión de rodilla; Lee Kang-In, campeón de la Champions con el PSG y habitual en las convocatorias de Luis Enrique; y Hwang In-Beom, pieza clave del Feyenoord.

    Son ya no es el único, así que quizá esa carga resulte más llevadera.

    «Todos cometemos errores», admite. «Pero hay compañeros que te ayudan. Por eso siempre comparto la presión con ellos; me han ayudado muchísimo».

    Además, el centrocampista del Borussia Mönchengladbach Jens Castrop, nacido en Alemania, se convertirá en el primer coreano naturalizado en un Mundial.

    «Es divertido ver a la nueva generación y jugar con ellos. Intento enseñarles muchas cosas», añadió Son.

    Esa podría ser la ventaja que Corea necesita, y Son sigue aportando.

    «Les ayudo y les transmito cosas buenas para inspirarles», añadió.

    La experiencia sigue presente: Hong Myung-bo, capitán en 2002 y anterior entrenador, ha regresado, lo que transmite confianza.

    «No garantizamos resultados, no sé hasta dónde llegaremos —admite—. Solo quiero que juguemos nuestro fútbol en cada partido: luchando, siendo agresivos y ayudándonos».

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    «¿Cómo voy a culpar a alguien?»

    Todo sería más fácil si Son marcara con más regularidad. Pero el LAFC no atraviesa su mejor momento: ha bajado en la clasificación del Oeste. Aunque sigue entre los favoritos, la adaptación al nuevo entrenador, Marc Dos Santos, se nota.

    «No creo que sea culpa del entrenador. He tenido un poco de mala suerte; quizá algún portero ha hecho algunas paradas buenas o excelentes. La culpa es mía. Quiero decir, ¿cómo voy a culpar a alguien?», dijo.

    En su carrera lleva más de 200 goles en clubes y 54 con su selección, y ganó la Bota de Oro de la Premier League en 2022.

    «No estoy preocupado. He marcado tantos goles en el pasado que no van a desaparecer», añadió. «La habilidad siempre estará ahí».

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    «Luchamos juntos»

    Son ya ha vivido esto: encadenó 11 partidos sin marcar hacia el final de la temporada 2017-18, pero luego anotó dos goles en tres encuentros con Corea.

    Corea, de hecho, ha mostrado un rendimiento irregular: perdió en marzo ante Costa de Marfil y Austria, pero en septiembre venció 2-0 a Estados Unidos con un brillante contraataque (Son marcó y asistió).

    Ese es el fútbol que sabe que pueden practicar.

    «Cuando llega el momento y estamos todos juntos, luchamos juntos. Esa es la cultura coreana y queremos mostrarla en el Mundial. Será un reto difícil», afirmó.

    Quizá eso baste. Ponerse la camiseta de la selección despierta una emoción infantil.

    «Es mi cuarto Mundial, pero siento como si fuera el primero. Estoy muy emocionado», afirmó.

    ¿Y si los goles no llegan ahora? Para Son solo significa una cosa:

    «Me los estoy guardando para el Mundial».

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE
Amistosos
South Korea crest
South Korea
KOR
Trinidad and Tobago crest
Trinidad and Tobago
T/T