«Me hubiera encantado jugar con él»: la leyenda del ataque quiere marcar goles para Jürgen Klopp

Rooney atribuyó la irregular temporada del Liverpool al bajo rendimiento de Virgil van Dijk (34) y Mohamed Salah (33). «Lo más difícil para un jugador es darse cuenta de que ya no estás al nivel que tenías antes», explicó el ahora cuarentón. A él también le pasó en 2016, cuando el United fichó a Zlatan Ibrahimovic: «Ya no jugaba, pero quería seguir jugando y por eso me cambié de equipo. Lo acepté».

Como él, Salah dejará el Liverpool este verano. En cambio, Van Dijk parece que se quedará. Rooney sentencia: «Desde el inicio de la temporada lo repito: la edad afecta a todos y, en algún momento, las piernas fallan. Eso le ha pasado a Salah y también a Van Dijk, ya no son los mismos. Pero son los líderes del vestuario, lo que dificulta que otros asuman ese rol».

Rooney no cree que Van Dijk (contratado hasta 2027) se marche este verano, aunque advierte: «A menudo vemos a jugadores que se quedan demasiado tiempo».