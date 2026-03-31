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«Me hicieron sentir como si formara parte de ello»: Sergio Agüero habla del triunfo de Argentina en el Mundial de 2022 y de por qué cree que Lionel Messi y compañía están listos para 2026
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El Mundial de 2022
El triunfo fue trascendental para el país y, sobre todo, para Lionel Messi, quien por fin logró su mayor logro tras haber estado tanto tiempo a las puertas de la gloria con su selección.
A pesar de su importancia para clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester City, y para Argentina durante gran parte de su carrera, Agüero no formó parte de ello. El delantero se vio obligado a retirarse un año antes debido a un problema cardíaco, lo que significó que no formara parte de la histórica trayectoria del equipo. A pesar de ello, sus compañeros de toda la vida lo mantuvieron involucrado, y es famosa la imagen de Agüero levantando a Messi a hombros como parte de las celebraciones tras la final, que terminó a favor de Argentina.
Agüero afirma que sus sentimientos respecto a ese día son mucho más dulces que amargos, y dice que aún lo atesora como uno de los mejores momentos que ha vivido jamás.
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Lo que dijo Agüero
«Fue un momento increíble para todos los argentinos», declaró Agüero aGOALa través de Stake. «Había pasado mucho tiempo desde que ganáramos un Mundial, y lo conseguimos tras un gran torneo y en una final que, en mi opinión, es la mejor de todos los tiempos. Leo se lo merecía, al igual que todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. Me sentí muy feliz por él y por ellos.
«No pude estar allí porque tuve que retirarme por un problema cardíaco, pero me hicieron sentir como si hubiera formado parte de ello. No solo a mí, sino a muchos otros jugadores que formaron parte de ese proceso que condujo al título en Catar y que, por diferentes circunstancias, no pudieron estar allí.
«Eso dice mucho de la grandeza de Leo y de todos los chicos que participaron. Todos nos sentimos representados por ellos. Por el estilo de juego, por el espíritu y por una identidad futbolística que es única de los argentinos. Poder estar en las celebraciones con ellos —y nunca dejaré de darles las gracias por permitirme formar parte de ello— es uno de los recuerdos más bonitos que tengo».
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El equipo de 2026
Argentina se dispone a defender su título este verano y se espera que cuente con una plantilla formada en gran parte por los mismos jugadores que triunfaron hace tres años y medio. La participación de Messi aún no se ha confirmado oficialmente, pero todo apunta a que será uno de los líderes del equipo este verano.
En el caso de los antiguos campeones, siempre existe la preocupación de no detectar el relevo generacional y depender de los veteranos durante demasiado tiempo, pero Agüero cree que el seleccionador Lionel Scaloni lo ha gestionado bien. Además de veteranos como Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo de Paul, el equipo cuenta con jugadores que eran jóvenes durante su experiencia en el Mundial de 2022, como Enzo Fernández y Julián Álvarez, así como caras completamente nuevas en el ataque: Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
«Creo que Scaloni está intentando mantener el espíritu del equipo de Catar», dijo Agüero. «Aunque algunos jugadores clave, como [Ángel] Di María, ya no estarán, el cuerpo técnico ha encontrado a otros que pueden mitigar el impacto de su ausencia.
«Está manteniendo un núcleo de jugadores, lo cual es muy importante. La llegada de nuevos jugadores, muy jóvenes pero con ganas de gloria y que entienden lo que significa jugar con Argentina, es una gran baza. Puede que les falte experiencia, pero los veteranos se encargarán de inculcarles esa pasión por la selección».
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El impacto de Messi
El Mundial de este verano se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, y Messi ha tenido un impacto directo en el fútbol de estos tres países desde su llegada a la MLS. El dos veces MVP de la MLS ayudó al Inter de Miami a ganar la MLS Cup la temporada pasada, mientras que su primer logro en Norteamérica fue llegar a las semifinales de la Leagues Cup, un torneo en el que también abundaban los rivales mexicanos.
Agüero ha observado desde la distancia cómo su compañero de equipo y amigo de toda la vida ha continuado su carrera en Estados Unidos, y cree que el efecto de Messi en el fútbol estadounidense será recordado como algo sustancial.
«Es innegable su impacto», afirmó. «Creo que hay un antes y un después en la MLS con la llegada de Leo. El Inter de Miami es ahora el club más valioso. Y eso sin mencionar lo que significa para los aficionados. Todos los estadios en los que juega se llenan, y los aficionados disfrutan de su juego. Messi le dio a la MLS el impulso que necesitaba para crecer y consolidarse entre las demás grandes ligas».
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¿Y ahora qué?
Antes del Mundial de este verano, todas las miradas están puestas en los partidos que disputará Argentina en marzo. A pesar de que se ha descartado la propuesta de disputar una «Finalissima» contra España, Messi y la selección argentina se enfrentarán a Mauritania el viernes y a Zambia el martes en dos partidos de preparación previos al Mundial.