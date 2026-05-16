«Me descargué una app de valoración con los colores del semáforo», explicó Neuer a los medios del club. «Cada día marcaba mi rendimiento en entrenamientos y partidos, cómo me sentía y si era feliz. Era como un diario y, al final, el 90 % estaba en verde».
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«Me he descargado una aplicación»: Manuel Neuer revela una curiosa medida antes de renovar con el FC Bayern de Múnich
Por eso, para el portero la decisión «no fue solo de instinto, sino un largo proceso en el que recopilé mucha información. Las pequeñas lesiones son parte del fútbol profesional, pero no influyeron. Siempre he entrenado bien y rendido a buen nivel».
Como anunciaron los muniqueses el viernes, el portero de 40 años extiende su contrato hasta 2027.
- AFP
Neuer seguirá en el FC Bayern hasta 2027
Neuer añadió: «Hace dos semanas ya estaba seguro de que quería seguir. Desde antes sentía que continuaría, pero primero debíamos afrontar partidos importantes».
La decisión del campeón del mundo de 2014 se retrasó por dos desgarros musculares en la pantorrilla izquierda sufridos en febrero y marzo. «Me he tomado mi tiempo porque es una decisión muy importante para mí, para el club y para el equipo, pero ahora estoy convencido de que es la correcta», concluyó Neuer.
Neuer fichó por el Bayern procedente del Schalke en 2011
El apoyo del equipo ha sido clave en su decisión. «Me alegra que mis compañeros quisieran que me quedara un año más. Siempre he sentido su respaldo; es una confirmación muy bonita», afirmó Neuer.
El portero destacó la buena sintonía con Jonas Urbig y Sven Ulreich: «Nos entendemos muy bien dentro y fuera del campo. Trabajamos el uno por el otro. Después de cada entrenamiento hablamos, nos entrenamos y nos ayudamos. Ulle y yo acompañamos a Jonas en su crecimiento y lo preparamos para el futuro».
Neuer llegó al Bayern procedente del Schalke 04 en 2011 por 30 millones de euros. Desde entonces ha jugado 597 partidos: 388 en la Bundesliga y 139 en la Liga de Campeones, que ha ganado en 2013 y 2020. Con el club ha conquistado 13 Ligas, seis Copas de Alemania y dos Mundiales de Clubes (2013 y 2020).
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FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB
Fecha Partido Competición Sábado, 16 de mayo FC Bayern - 1. FC Colonia Bundesliga Sábado 23 de mayo FC Bayern - VfB Stuttgart Copa DFB