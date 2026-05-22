«Dejo el Real Madrid con una gratitud inmensa. Los jugadores me han hecho mejor persona y me han hecho feliz cada día», declaró Arbeloa en una rueda de prensa. El exentrenador del filial, de 43 años, reemplazó a Xabi Alonso en enero, pero no revirtió la situación y el club terminó la temporada 2025/26 sin títulos. Su contrato, en realidad, vencía en 2027.
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«Me han convertido en una mejor persona»: Álvaro Arbeloa anuncia su despedida del Real Madrid y habla sobre José Mourinho
Mourinho, que ya entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, volverá para dar un nuevo impulso al equipo. Esta semana varios medios adelantaron su fichaje del Benfica al Madrid, aunque aún no hay confirmación oficial. El técnico de 63 años puede dejar el club lisboeta pagando una cláusula de tres millones de euros. En el Real Madrid le ofrecerían un contrato de dos años y ya circulan rumores sobre sus posibles fichajes.
Arbeloa afirmó: «Mou tiene un equipo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si viene, lo hará con su propia gente, como debe ser». Eso sí, el exjugador descartó formar parte de ese equipo.
El Real Madrid decepcionó tanto dentro como fuera del campo
En la Liga española, el Real Madrid está a once puntos del campeón, el FC Barcelona, a una jornada del final. El sábado cerrará la temporada sin objetivos recibiendo al Athletic de Bilbao. En la Liga de Campeones cayó ante el Bayern en cuartos, y en la Copa del Rey perdió contra el modesto Albacete en octavos.
Fuera del campo, la gestión de Arbeloa ha generado caos: recientemente, la estrella Kylian Mbappé se enfrentó públicamente a su entrenador.
Arbeloa, quien vistió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, pasó a la presidencia en 2018 y desde 2020 trabaja con la cantera y el filial. «En cuanto a mi futuro, lo pensaré a partir del lunes», dijo Arbeloa. «Espero que sea un "hasta pronto". Siempre he considerado este lugar como mi hogar; llevo 20 años formando parte del Madrid en diferentes funciones».