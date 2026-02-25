«¡Me envió un mensaje por Instagram!». Declan Rice revela el mensaje directo de David Beckham tras su increíble doblete de tiros libres contra el Real Madrid

Rice no ha sido conocido como un especialista en tiros libres durante su carrera profesional, pero se convirtió en el héroe del norte de Londres tras marcar dos magníficos goles contra el Real Madrid la temporada pasada. Los goles ayudaron al Arsenal a ganar por 3-0 el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y posteriormente a sellar una victoria global por 5-1 con un 2-1 en el Bernabéu.

Sin embargo, no fue el año del Arsenal, ya que el París Saint-Germain, que acabó ganando la competición, les eliminó en semifinales.

Puede que no haya marcado más goles de falta esta temporada, pero Rice ha disfrutado de otra buena campaña, desempeñando un papel clave en la lucha del Arsenal por múltiples trofeos. Ha marcado cuatro goles y ha contribuido con ocho asistencias en todas las competiciones, y sus saques de esquina han causado estragos en las defensas rivales.