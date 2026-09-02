Tras la confirmación de su salida millonaria, Fernandez recurrió a las redes sociales para dirigirse a la afición de Stamford Bridge. El jugador de 25 años admitió sus dificultades previas al traspaso al tiempo que expresaba su profunda gratitud por sus tres años y medio en la capital.

«Querido Chelsea, quiero que sepáis que estos no han sido días fáciles para mí», escribió Fernandez en su Instagram. «Escribir esto tampoco es fácil. La verdad es que no he pasado por un buen momento. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este club increíble.

»Creedme cuando os digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con darle a este club cada trofeo que su historia merece.

»Sufrimos, lloramos, me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos momentos y en los difíciles».

Fernandez reconoció la inevitable reacción negativa de los aficionados, pero pidió comprensión. Añadió: «Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepáis que os entiendo. De verdad que os entiendo, de todo corazón. Pero la vida consiste en tomar decisiones y, ahora mismo, me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles».



