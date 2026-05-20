Klopp dejó el Liverpool en verano de 2024 para descansar. En 2025 fichó por Red Bull como director deportivo. Desde entonces, suenan rumores sobre su regreso a los banquillos: se le ha vinculado con el Real Madrid y, en el futuro, con la selección alemana.

Él mismo lo ha desmentido, asegurando que no desea regresar al banquillo, aunque no lo descarta de forma definitiva. Arnault añadió: «No quiere volver a entrenar a corto plazo, pero quizá lo haga dentro de tres, cuatro o cinco años».

De momento, Klopp también trabajará como comentarista televisivo del Mundial para MagentaSport. Su contrato con Red Bull vence en 2029.

Mientras tanto, el Paris FC prepara su segunda temporada en la Ligue 1. En su primer año tras el ascenso, el equipo terminó undécimo gracias a un fuerte final de campaña. En primavera se acercó a los puestos de descenso, lo que llevó a la salida de Stéphane Gili tras cinco partidos sin ganar y a la llegada de Antoine Kombouaré. Con él, el equipo perdió solo dos veces en los últimos doce partidos y escaló cuatro puestos.