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«Me encanta estar aquí»: Dominik Szoboszlai responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid en medio de las negociaciones por su contrato con el Liverpool
Compromiso con la causa de Anfield
A pesar del supuesto interés del Real Madrid y de las negociaciones contractuales en curso, Szoboszlai sigue comprometido con el Liverpool, y señala su estable vida familiar en Merseyside como un factor clave. Atribuye a la paternidad el haber madurado mentalmente, lo que le ayuda a mantener la concentración a pesar de los resultados irregulares del equipo.
En una entrevista con el Liverpool Echo, Szoboszlai habló con franqueza sobre su futuro y su crecimiento personal. «Me encanta estar aquí», afirmó con rotundidad. «Mi familia es feliz, me encanta el club, me encantan los aficionados, me encanta jugar en este club y eso es todo».
También reflexionó sobre cómo la paternidad ha transformado su mentalidad, señalando: «Me ha cambiado mucho. Sabes, antes era una persona muy enfadada después de los partidos si algo no salía como yo quería, pero desde que ella nació, ahora me enfado durante dos minutos y luego pienso en ella y me doy cuenta de cuál es lo más importante en la vida».
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Hacer honor al legado del número 8
Desde su fichaje por 60 millones de libras procedente del RB Leipzig en 2023, Szoboszlai ha sabido asumir la presión que conlleva llevar el emblemático dorsal número 8 del Liverpool. Aunque reconoce que las inevitables comparaciones con Steven Gerrard son un «gran cumplido», el húngaro se centra en labrarse su propio camino y en apoyar a sus nuevos compañeros, y afirma: «Solo intento escribir mi propia historia... Sé lo que se siente al ser nuevo y lo difícil que es llegar a la Premier League, especialmente al Liverpool, donde siempre se espera que ganes títulos».
En busca del sueño europeo
A pesar de los retos a los que se enfrenta el equipo de Arne Slot esta temporada, Szoboszlai sigue motivado por el sueño de llegar a la final de la Liga de Campeones en su Budapest natal. Ante un difícil partido de cuartos de final contra el PSG, el jugador de 25 años admitió: «No me gusta hablar de ello, pero es imposible no pensar en ello. Así que a veces se me pasa por la cabeza y hablo con mi mujer de cómo será, y la verdad es que no puedo imaginarlo: estar allí, en Budapest, jugando la final... Es por lo que trabajo cada día. Especialmente en Hungría, mi país, todo el mundo sabe lo que significa ser húngaro, y mi mayor sueño ha sido ganar la Liga de Campeones en toda mi carrera. Así que si pudiera ganarla allí, lo firmaría ahora mismo».
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La lucha por los títulos continúa
El Liverpool vuelve a la acción este sábado con una visita al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, un partido que tendrá especial relevancia, ya que será la última vez que Mohamed Salah se enfrente a los Citizens como jugador de los Reds, tras haber confirmado que dejará el club este verano.