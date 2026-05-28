«Me encanta ese jugador»: el candidato a la presidencia del Real Madrid se muestra entusiasmado con el fichaje de Rodri

Riquelme ha desatado los rumores al señalar a Rodri, pivote del Manchester City, como el fichaje perfecto para el Real Madrid. A pocos días de las elecciones del club, el 7 de junio, el empresario de 37 años ha manifestado su admiración por el ganador del Balón de Oro 2024, uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial.

En declaraciones a ESPN, Riquelme admitió su deseo de verlo de vuelta en su ciudad natal. «Me encanta ese jugador; es fantástico y encaja en el perfil que el Real Madrid debería tener», afirmó. «Pero pertenece a otro club y debemos respetarlo. Rodri debería jugar en el Real Madrid, pero hablaremos de eso a partir del sábado».