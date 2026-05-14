«Me dejé llevar por las emociones»: James Tavernier se siente «profundamente dolido», explica el capitán del Rangers tras su enfrentamiento con Danny Rohl, que empañó su despedida de Ibrox

El veterano lateral, baluarte del Rangers desde hace más de una década, vio desde la grada cómo su equipo perdía en casa. Danny Rohl dijo primero que el capitán rechazó estar en el banquillo, lo que, según se informa, le llevó a marcharse del estadio para luego volver. Ahora, Tavernier responde con un emotivo comunicado que aclara su versión de los hechos que provocaron su exclusión.

Tavernier explicó en un comunicado en redes sociales: «No quiero confusiones sobre mi salida o el partido de anoche. Sufrí un golpe en el tobillo tras el duelo contra el Hearts y, tras hablar con el equipo médico, acordamos que la única opción era una inyección prevista para el jueves».