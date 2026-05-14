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«Me dejé llevar por las emociones»: James Tavernier se siente «profundamente dolido», explica el capitán del Rangers tras su enfrentamiento con Danny Rohl, que empañó su despedida de Ibrox
Un fallo en la comunicación en Ibrox
El veterano lateral, baluarte del Rangers desde hace más de una década, vio desde la grada cómo su equipo perdía en casa. Danny Rohl dijo primero que el capitán rechazó estar en el banquillo, lo que, según se informa, le llevó a marcharse del estadio para luego volver. Ahora, Tavernier responde con un emotivo comunicado que aclara su versión de los hechos que provocaron su exclusión.
Tavernier explicó en un comunicado en redes sociales: «No quiero confusiones sobre mi salida o el partido de anoche. Sufrí un golpe en el tobillo tras el duelo contra el Hearts y, tras hablar con el equipo médico, acordamos que la única opción era una inyección prevista para el jueves».
El fracaso del acuerdo sobre la fecha definitiva de inicio
El jugador, de 34 años, reveló que pospuso su tratamiento médico para despedirse del campo. Según Tavernier, había un acuerdo previo con Rohl para que fuera titular, pero el entrenador alemán lo anuló en el último momento.
El capitán declaró: «Informé al entrenador de mi decisión y le expliqué lo importante que era para mí y mi familia despedirme de la afición de Ibrox. Quería sacar al equipo por última vez y que mis hijos fueran mis mascotas. Me confirmaron que era justo y que merecía una despedida a la altura. El entrenador estuvo de acuerdo y afirmó que quería que tuviera una gran despedida, pues conocía la importancia de ese momento para mí y mi familia».
El dolor familiar entre bastidores
En su declaración, Tavernier reconoció el fuerte impacto personal de la decisión, especialmente por afectar a la participación de su hijo en la jornada. El capitán admitió que el cambio repentino de planes, comunicado por mensaje, desató una oleada de emociones que le costó contener a medida que su marcha se hacía realidad.
«Como padre, me dolió que mi hijo hubiera renunciado a viajar con la Academia de los Rangers a su primer torneo en Holanda para estar en mi último partido en Ibrox», explicó. «El martes pregunté al entrenador si sería titular, pues mis hijos querían salir como mascotas. Me respondieron que sería suplente, y ahí las emociones me desbordaron».
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Una década dedicada al Gers
A pesar del amargo final de su etapa en Govan, Tavernier insistió en que su compromiso con el club nunca debería ponerse en duda. Tras jugar más de 400 partidos con el Gers, el lateral derecho admitió que la situación se gestionó mal, pero subrayó que el club siempre es la prioridad.
Concluyó: «Quizá muchos piensen que podría haber gestionado mejor la situación y lo acepto, pero tras dedicar más de una década de mi vida al club, con mi familia a mi lado, me sentí profundamente herido y decepcionado. Lo que más me dolió fue la versión pública de los hechos, que no reflejaba las conversaciones privadas previas. Quiero dejar claro que nadie está por encima de este gran club. El Rangers siempre debe ser lo primero».
El Rangers cerrará la temporada el sábado visitando al Falkirk. El equipo de Rohl ha perdido cuatro partidos consecutivos tras la escisión y se sitúa tercero.