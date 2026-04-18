«Me convirtieron en chivo expiatorio»: una estrella del Real Madrid relata su etapa más difícil

«Me convirtieron en chivo expiatorio. Durante los primeros 10 o 20 minutos, el estadio me silbaba cada vez que tocaba el balón. Una situación así o te destroza, o te hace pensar: “Así son las cosas”, y te centras en lo que puedes controlar. Y lo único que puedo controlar es mi rendimiento. La presión en el Real Madrid es de otra dimensión. La gente opina de todo, lo hagas bien o mal», explicó Tchouameni en el pódcast Pivot.

Recuerda un momento en que lo criticaron con dureza: «Todos hablaban de mí y de mi juego. Hace uno o dos años era un mal jugador, me abucheaban en el estadio; he pasado por mucho y eso me ha fortalecido mentalmente. Hoy sé que siempre hablarán, así que lo ignoro. Jugar en el Real Madrid es el mayor escenario del deporte: la presión es un privilegio».