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«Me cae muy bien», afirma Wayne Rooney, quien asegura que Viktor Gyokeres es una de las «razones principales» por las que el Arsenal está a punto de lograr el doblete de la Premier League y la Liga de Campeones
Rooney destaca la influencia de Gyokeres en la lucha por el título del Arsenal
Rooney destaca a Gyokeres como pieza clave en la lucha del Arsenal por el doblete nacional y europeo. Los Gunners buscan acabar con 22 años sin título de Premier y, al mismo tiempo, aspiran a la Liga de Campeones. El delantero llegó este verano del Sporting de Lisboa por 64 millones de libras.
Tras un inicio irregular en Inglaterra, el sueco ha recuperado su olfato y ya suma 21 goles en todas las competiciones, igualando el registro de Henry y Wright en su debut con los ‘Gunners’.
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Rooney explica por qué valora tanto al delantero del Arsenal.
En el programa «The Overlap EFL Fan Debate» deSkyBet, Rooney defendió su apoyo a Gyokeres pese a las críticas iniciales.
«Lo he dicho toda la temporada y me han criticado por ello, pero la verdad es que me gusta mucho», afirmó Rooney. «Ocupa a los defensas, les hace trabajar y les obliga a defender; recorre los canales».
«Recientemente hemos visto que eso genera más espacio para Eberechi Eze y Bukayo Saka: si uno o ambos centrales deben marcarlo y luego el lateral cubre el vacío, al cambiar rápido el balón se abre mucho espacio detrás».
Por qué Gyokeres podría ser la pieza que le falta al Arsenal
Aunque Gyokeres está a 16 goles de Erling Haaland, del Manchester City, en la clasificación de goleadores, su valor táctico ha recibido elogios. Rooney cree que esa influencia puede ser decisiva para que el Arsenal gane grandes títulos.
«En las últimas semanas lo ha demostrado aún más y, si el Arsenal acaba ganando la liga y la Liga de Campeones, él será una de las principales razones, porque ahí es donde el Arsenal se ha quedado corto en los últimos años», añadió.
- AFP
El Arsenal afronta unas semanas decisivas en la lucha por el título y en Europa
El Arsenal está a dos victorias de su primer título de la Premier League en 22 años. Aún debe recibir al Burnley en el Emirates Stadium y visitar al Crystal Palace. Además, el 30 de mayo disputará la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en Budapest, donde Gyokeres puede cerrar una temporada de debut extraordinaria.