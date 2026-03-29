McTominay y los rumores sobre Arabia Saudí entre el Mundial y la renovación: la postura del Nápoles y del jugador

McTominay participará por primera vez en su carrera en un Mundial con Escocia, que se clasificó a costa de la Dinamarca de Hojlund precisamente gracias a un espectacular gol de chilena suyo, logrando así una clasificación directa que no se conseguía desde 1998. Mientras tanto, el Nápoles, a través de su director deportivo Giovanni Manna, está trabajando en la renovación del contrato para afianzar aún más al líder del centro del campo de Conte.

«Scott es un jugador importante que ha dicho que se ve en Nápoles durante mucho tiempo. Estamos contentos, no queremos que se convierta en un tema recurrente en el futuro. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero no ha expresado ganas de marcharse y eso nos alegra. Scott es un futbolista importante, está contento en Nápoles, creo que lo demuestra cuando juega y cuando vive la ciudad. Le quedan dos años de contrato, tenemos una relación extremadamente clara y franca con él. Estamos hablando, no es un tema de actualidad. Sabemos lo importante que es Scott; a día de hoy no hemos recibido ofertas, también porque el jugador nunca ha manifestado su deseo de cambiar de aires», declaró recientemente Manna a Mediaset.



