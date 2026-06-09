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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Máximas goleadoras históricas de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores definidoras de la selección inglesa

Inglaterra
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

La selección inglesa siempre ha tenido grandes goleadoras. Incluso antes de que el equipo se convirtiera en la gran aspirante que es ahora, ganando dos Eurocopas consecutivas con Sarina Wiegman y alcanzando su primera final de un Mundial femenino, podía presumir de un talento ofensivo increíble, con el icono del Arsenal Kelly Smith, considerada ampliamente la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, como ejemplo perfecto.

Pero el lugar de Smith en lo más alto de la tabla de máximas goleadoras históricas de la selección inglesa femenina se lo arrebató Ellen White en noviembre de 2021, y ahora es la exestrella del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, la jugadora a batir. Tiene unos 13 goles más que cualquier futbolista actual de Inglaterra, pero hay varias aspirantes que van escalando posiciones para desafiar su récord.

Beth Mead es la que está más cerca y ahora Georgia Stanway también presenta su candidatura, al subir hasta la novena posición de la lista histórica gracias a sus tres goles en los dos primeros partidos de Inglaterra en 2026. Alessia Russo también parece una amenaza real, especialmente como delantera centro titular de Inglaterra. Ya está dentro del top 10.

Entonces, ¿quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A qué distancia están de seguir subiendo posiciones? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras históricas de Inglaterra...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 goles)

    Antes de disfrutar de exitosas etapas como entrenadora en el cuerpo técnico de Inglaterra y, más tarde, en el Southampton, Marieanne Spacey fue una de las mejores goleadoras de la historia de su selección. Tras debutar en 1984, Spacey marcaría 30 goles en 94 partidos, pese a jugar por detrás de la delantera centro en lugar de ser la referencia ofensiva. Está ampliamente considerada una de las mejores jugadoras de la historia de Inglaterra y sigue figurando entre las 10 máximas goleadoras, con un tanto ante Escocia en el estadio de Wembley, en 1990, como uno de los más famosos de su carrera.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. Alessia Russo (31 goles)

    Alessia Russo se metió en el top 10 de máximas goleadoras históricas de Inglaterra con su tanto en la victoria por 1-0 sobre Islandia en abril y luego ascendió hasta la novena plaza en solitario con otro en el partido de clasificación para el Mundial contra Grecia en octubre. Su promedio goleador también es especialmente destacado, ya que solo lo superan cuatro jugadoras de esta lista. Ese gol contra Grecia fue el 31º, en su 68ª aparición.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 goles)

    Otra futbolista de esta lista que no era delantera, Karen Carney pasó 14 años dejando destellos de su magia individual en el fútbol internacional y marcó 33 goles en ese tiempo, la séptima cifra más alta de la historia de Inglaterra, empatada con otra jugadora. Dos de ellos llegaron en la increíble campaña de la Eurocopa 2009 de Inglaterra, incluido uno en la derrota ante Alemania en la final, y otro par en el camino de su selección hacia su primera semifinal de un Mundial en 2015.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    7. Eniola Aluko (33 goles)

    La segunda delantera centro propiamente dicha de esta lista, Eniola Aluko, también marcó 33 goles en sus 13 años de carrera con Inglaterra, aunque en 39 partidos menos que Carney. Tres de ellos llegaron en la Eurocopa de 2009, donde Aluko firmó un doblete en la victoria de cuartos de final sobre la anfitriona Finlandia, incluido el gol de la victoria. Esos tantos llegaron después de un gol crucial en otra dramática victoria por 3-2 al principio del torneo, ante Rusia en la fase de grupos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. Georgia Stanway (34 goles)

    El registro goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es sobresaliente, especialmente si se tiene en cuenta que es centrocampista y no delantera. En 94 partidos, suma 34 goles, a los que añade 21 asistencias, lo que hace que su cifra de participaciones de gol sea increíblemente impresionante. El estado de forma de Stanway de cara a portería en los últimos meses la ha metido de lleno entre las mejores finalizadoras de la historia de Inglaterra y, con solo 27 años, aún podría escalar mucho más.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más internacionalidades de la historia de Inglaterra, también marcó muchos goles a lo largo de sus 18 años de carrera internacional. Aunque el más memorable de todos fue sin duda el último, ya que su penalti aseguró la primera victoria de Inglaterra sobre Alemania y el tercer puesto en el Mundial de 2015, ese fue solo uno de los ocho extraordinarios que marcó en grandes torneos. El primero llegó unos 10 años antes, contra Dinamarca en Ewood Park, estadio del Blackburn Rovers, mientras Inglaterra ejercía de anfitriona de la Eurocopa 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 goles)

    Nadie de esta lista tiene un mejor promedio de goles por partido que Beth Mead, que a estas alturas de su carrera está marcando más o menos un gol cada dos encuentros con Inglaterra. Los 40 tantos de la extremo han llegado en 81 partidos, y seis de ellos llegaron en el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2022, lo que le aseguró la Bota de Oro del torneo. La futbolista de 30 años también podría terminar su carrera mucho más arriba que en la quinta posición compartida, dado el escaso margen que la separa de quienes están por delante de ella en esta lista.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    En esta lista, solo Mead tiene un mejor promedio de goles por partido que Karen Walker, que comenzó su carrera con Inglaterra en 1988 y marcó 41 goles en 86 partidos antes de retirarse del fútbol internacional en 2003. Quizá el más destacado de ellos llegó en el Mundial femenino de 1995, cuando Walker puso a Inglaterra 2-1 por delante ante Nigeria en un partido de la fase de grupos que acabaría ganando para asegurar la clasificación para los cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con la misma impresionante media de 0,48 goles por partido que Walker, Kerry Davis ocupa el segundo puesto de esta lista tras marcar 43 veces en 90 apariciones con Inglaterra. La primera mujer negra en representar a Inglaterra, Davis debutó en 1982 y jugó en defensa y en el centro del campo, además de en ataque, pero siguió marcando a un ritmo extraordinario, hasta el punto de que fue la máxima goleadora histórica del equipo hasta que Kelly Smith la superó en 2012, unos 14 años después del último partido de Davis con Inglaterra.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Considerada ampliamente la mejor jugadora de la historia de Inglaterra, Smith mantuvo durante nueve años el récord de máxima goleadora histórica de Inglaterra, después de superar la cifra de Davis cuando marcó contra Finlandia en febrero de 2012. La delantera marcaría dos goles más con su selección, otro en ese mismo partido y uno ante Escocia un año después, antes de retirarse con 46 en su cuenta.

    Los goles más famosos de Smith llegaron en el Mundial femenino de 2007, por la celebración que vino después. Tras ver puerta en el partido inaugural de Inglaterra contra Japón, Smith se quitó la bota y la besó, dejando una imagen que se convertiría en icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora histórica de Inglaterra en septiembre de 2021, cuando firmó un hat-trick contra Letonia. El primero de la noche igualó el registro de Smith, y los dos siguientes la situaron en lo más alto de la clasificación en solitario. Fue una posición que White reforzaría con cuatro goles más antes de retirarse tras el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2022, después de haber marcado 52 tantos en 113 partidos. La delantera marcó dos veces ese verano y sumó 10 goles en total en grandes torneos, incluidos seis en el Mundial femenino de 2019, con los que ganó el Balón de Bronce.

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