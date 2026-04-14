Max Dowman reconoce los obstáculos en su lucha por un puesto en la selección inglesa para el Mundial, mientras un joven de 16 años hace historia en la Premier League con el Arsenal

Thomas Tuchel dejó la puerta abierta para que todos los jugadores disponibles opten a un lugar en el avión rumbo a Norteamérica este verano. Sobre Dowman, el técnico alemán afirmó: «Ahora mismo está en buena posición para luchar por sus minutos en el Arsenal. Podríamos convocarlo para el Mundial; no hay que apresurarse, pero la opción existe».

Dowman, canterano de Hale End, aún no ha sido titular en la Premier League, pues su progresión se gestiona con cautela en Londres. Sin embargo, ya marcó un gol histórico contra el Everton el 14 de marzo de 2026.

El tanto dio la vuelta al mundo y convirtió al extremo en una celebridad. El Arsenal prefiere no cargarlo de presión, pues la expectación externa ya es enorme.