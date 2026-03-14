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¡Max Dowman hace historia! La joven promesa del Arsenal se convierte en el goleador más joven de la Premier League con una incursión decisiva que sentenció al Everton en un partido crucial para los Gunners

El Emirates fue testigo de un momento histórico el sábado, cuando el Arsenal venció al Everton por 2-0. La joven promesa Max Dowman se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League con una impresionante jugada individual que sentenció la victoria, lo que sitúa a los Gunners con una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla a la espera del partido del Manchester City que se disputará más tarde esta noche. La hazaña histórica del adolescente ejerce una enorme presión sobre sus rivales, mientras el equipo de Mikel Arteta continúa su carrera hacia el título.