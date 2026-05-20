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¡Maurizio Sarri vuelve al Nápoles! El exentrenador del Chelsea ha recibido una oferta para sustituir a Antonio Conte, quien está a punto de abandonar el Lazio en medio de una polémica
Un regreso legendario para Sarri
Según La Gazzetta dello Sport, el «sarrismo» volverá al Estadio Diego Armando Maradona. Después de meses de rumores, el presidente del Nápoles, De Laurentiis, le habría hecho una oferta formal a Sarri para que regrese. El acuerdo sería de dos años, con opción a un tercero, y un salario de unos 3,5 millones de euros anuales más bonificaciones.
Sarri, que ya dirigió al club entre 2015 y 2018, está encantado con la idea de regresar. A pesar de los éxitos con Spalletti y Conte, la afición recuerda con cariño su etapa, marcada por una campaña de 91 puntos en la Serie A y un fútbol considerado el más atractivo de Europa.
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Conte se marcha mientras Sarri repite la historia
La repentina salida del actual entrenador ha allanado el camino para el regreso de Sarri. Conte planea dejar el Nápoles este verano, un año antes de lo previsto. Como en 2018, Sarri volvería a sustituirlo, igual que hizo en el Chelsea.
Conte tomó su decisión hace tiempo y ya se lo comunicó a la directiva. El exentrenador del Inter ha iniciado su gira de despedida, reuniéndose con autoridades locales para cerrar un proyecto que se esperaba que aportara estabilidad a largo plazo al club. Con el fin de la era Conte, De Laurentiis no ha perdido tiempo en recurrir a una cara conocida para mantener al equipo en lo más alto de la tabla.
Huir del Lazio y la sucesión de Klose
Antes de firmar con el Nápoles, Sarri debe resolver su salida de Lazio. Las tensiones han alcanzado un punto crítico y el presidente Claudio Lotito dejó claro que nadie es indispensable, señalando el fin de la etapa del técnico en Roma.
Mientras Sarri prepara su regreso al sur, Lazio busca reemplazarlo. La leyenda alemana Miroslav Klose, tras su paso por Núremberg, es el candidato principal para dirigir a los biancocelesti. Para Sarri, regresar a Nápoles significa intentar ganar el Scudetto que se le escapó en su primera etapa y que, según admitió, le dio envidia al ver a su exequipo triunfar.
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El palmarés de Sarri y el reto que afronta en el Nápoles
Tras ganar la UEFA Europa League con el Chelsea en 2018-2019 y el Scudetto con la Juventus en 2019-2020, Sarri aspira a repetir éxito en su regreso a Nápoles. Llega después de una decepcionante temporada con el Lazio, noveno y fuera de Europa.
El Nápoles, segundo, supera por tres puntos al Milan y a la Roma a una jornada del final.