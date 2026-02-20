Mauricio Pochettino podría abandonar la selección estadounidense para volver a Europa tras el Mundial de 2026, mientras Christian Pulisic y compañía reciben una advertencia sobre la etiqueta de «generación dorada»

Pochettino se hizo cargo de la selección masculina de Estados Unidos en septiembre de 2024 y está bajo presión para cumplir con las expectativas en un Mundial que se disputará en casa. Cuenta con mucho talento a su disposición, con jugadores como Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams y Brenden Aaronson, que juegan en los clubes más importantes de Europa.

Cuando se le preguntó si se podía justificar la etiqueta de «generación dorada», Ramos añadió: «Por desgracia, el término "generación dorada" se le dio a este equipo demasiado pronto, realmente muy pronto. Esto comenzó alrededor de 2019/2020, cuando intentaban clasificarse para el Mundial de 2022 en Catar y, por cierto, lo consiguieron por los pelos, ya que terminaron empatados con el cuarto clasificado para llegar a ese Mundial de Catar.

«Se pensaba que esta era la «generación dorada» y que solo teníamos que apuntar hacia 2026. Quizás sea porque pienso de forma un poco diferente, pero la selección nacional siempre se trata de reunir a los 11 mejores jugadores que tienes disponibles hoy y ganar a alguien, de eso se trata, no se trata realmente de proyectar seis o siete años en el futuro, que es lo que hemos estado haciendo.

Por eso, había una sensación de calma en el equipo y no había ninguna sensación de urgencia en los últimos años. Entonces, Pochettino se hizo cargo del equipo y pensamos, al menos los que realmente seguíamos a esta selección, que «cuando Pochettino entrara en el vestuario, habría una reacción inmediata y los chicos dirían: "Es hora de ponerse las pilas"». No fue así.

«Probablemente hicieron falta 14 meses, este otoño, las fechas de la FIFA de octubre y noviembre, para que el equipo diera un giro y empezara a jugar, no solo tan bien como puede jugar, sino con ese deseo y esa mentalidad de equipo perdedor que suele tener un equipo estadounidense».