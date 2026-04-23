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Mauricio Pochettino confirma su deseo de volver al Tottenham, mientras el seleccionador de la selección estadounidense admite que «se siente como en casa»
Un vínculo emocional con el norte de Londres
A pesar de sus etapas recientes como entrenador del París Saint-Germain y el Chelsea, Pochettino nunca ha ocultado el profundo cariño que siente por el Tottenham. El argentino pasó más de cinco años al frente de los Lilywhites, llevándolos a una final de la Liga de Campeones y manteniéndolos en puestos altos de la Premier League, y está convencido de que su historia con el club no ha terminado.
En una entrevista con FourFourTwo, admitió: «El Tottenham es como mi hogar. Volvería si las condiciones fueran las adecuadas. Es un club que siempre estará en mi corazón». Sus palabras reavivan las especulaciones sobre un posible regreso del técnico de 54 años.
- AFP
Reflexiones sobre la trayectoria del Tottenham
La etapa de Pochettino en el Tottenham se caracterizó por el desarrollo de jóvenes como Harry Kane y Dele Alli, y por la mudanza al nuevo estadio. Aunque no ganó títulos, su estilo de juego y la conexión con la afición alcanzaron niveles históricos. Ese vínculo sigue motivando al técnico argentino.
Antes de su llegada, el club solo había alcanzado una vez la Liga de Campeones en la era de la Premier; con él logró cuatro clasificaciones consecutivas. El punto álgido llegó en la 2016-17, cuando el equipo peleó el título y acabó segundo con 86 puntos. Además, en 2019 alcanzó la final de la Liga de Campeones, que perdió contra el Liverpool.
Las condiciones adecuadas para un reencuentro
Desde 2019, el perfil de Pochettino como entrenador ha madurado. Aumentó su palmarés con la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones con el París Saint-Germain, y llevó a Estados Unidos a ser subcampeón de la Copa Oro de la CONCACAF. Estas vivencias, sobre todo su complicada etapa en el Chelsea, han forjado a un técnico más curtido que solo volvería al Tottenham si el proyecto se ajustara a sus ambiciones actuales.
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¿Y ahora qué?
Por ahora, la prioridad de Pochettino es preparar a Estados Unidos para el Mundial en casa, un proyecto que lidera con una «generación dorada» de talentos. «Ahora se trata de disfrutar del Mundial», añadió. «Después, siempre he dicho que estuve muy cerca de ganar la Premier League y la Liga de Campeones, y quiero volver a intentarlo. Me gustaría formar parte de un proyecto con la ambición de ganar ambas».
Mientras tanto, el Tottenham lucha por evitar el descenso: ocupa el puesto 18 y solo le quedan cinco partidos. Para intentar salvarse, ha nombrado a Roberto De Zerbi, que ha firmado un contrato de cinco años sin cláusula de rescisión en caso de caída a la Championship.