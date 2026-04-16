Getty
Traducido por
¿Mateus Mane por 50 millones de libras? El precio es demasiado alto para la joven promesa del Wolves, seguida por el Manchester United, mientras el fracaso del Everton advierte en el mercado
- Getty
Las exigencias del Wolves: ya se ha fijado el precio por el cotizado Mané
Mané debutó con el Wolverhampton al final de la temporada 2024-25. En diciembre de ese curso ganó la titularidad y, ya en 2026, marcó en dos partidos seguidos ante West Ham y Everton.
Su rendimiento despertó el interés de grandes clubes de Inglaterra y del extranjero. Internacional sub-21 con Portugal, Mane es una de las promesas más cotizadas, con un gran margen de crecimiento.
Por eso Wolves quiere retenerlo y, pese al posible descenso, pide cantidades muy altas para disuadir a los pretendientes.
¿Llegará Mané, vinculado al Manchester United, a valer 50 millones de libras?
Al preguntarle si Mané podría valer 50 millones de libras, pues aún es un diamante en bruto, el exdelantero del Wolverhampton Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de casino zonder cruks— afirmó: «Solo el tiempo lo dirá. La muestra es muy pequeña. Si fuera un club de la Premier o de cualquier otra liga, ahora no vería un jugador de 50 millones de libras.
Pero tiene un potencial enorme. Por lo que sé de fuentes internas, es un chico con los pies en la tierra, con una actitud fantástica, dispuesto a trabajar duro, a aprender y a llegar lo más lejos posible en el fútbol. Todas esas son cualidades fantásticas para un jugador joven.
Ha jugado en la Premier este año, pero si se queda en Wolves actuará en la Championship. Seguro que su agente le ofrecerá un gran fichaje este verano. Pero, a menos que vaya a un equipo donde juegue cada semana, lo mejor para él sería quedarse en el Wolves y brillar en la Championship.
«Es un prospecto emocionante, pero aún no es un jugador de 50 millones de libras. Tiene el potencial para serlo, sin duda».
- Getty/GOAL
Señales de alerta: la situación de Mane se compara con la de Dibling
Es comprensible que Mane quiera quedarse en la Premier League, pues tiene nivel para brillar en ella; sin embargo, hay muchos casos de jóvenes que aprendieron que el pasto no siempre es más verde en otro equipo.
Al señalarle Goodman que Tyler Dibling —que destacó con el Southampton el curso pasado, descendió y fichó por el Everton por 35 millones de libras (48 millones de dólares), para acabar siendo un suplente— podría advertir a Mané, el exdelantero del Molineux añadió: «Es una comparación excelente. Son muy similares.
Son jóvenes, de 18 años, y jugaban en equipos modestos de la Premier que luchan por ganar cada semana; aun así, destacaron.
Así que lo normal sería pensar que, si les das la oportunidad de fichar por un equipo mejor, rodeados de mejores jugadores, mejorarán. Y ha sido duro para Tyler Dibling. De hecho, lo comprendo un poco en ese sentido, quizá todo le pasó demasiado pronto.
No significa que, si Mateus se fuera, pasaría lo mismo; la historia muestra casos de jóvenes que triunfaron tras marcharse.
Pero hoy, Dibling es un buen ejemplo de lo que puede pasar si eliges el club equivocado en este momento de tu carrera».
Contrato de Mané: cuándo vence su contrato en Molineux
Mane firmó su primer contrato profesional con el Wolverhampton en el verano de 2025; tendrá cuatro años de duración. Este acuerdo mantendrá alto su precio de venta y evitará traspasos inmediatos.
Sin duda, acabará jugando en la Premier League, ya sea con la camiseta dorada o con otra, y no hay motivo para apresurarse, pues le espera una carrera prometedora.