Massimiliano Allegri firma un contrato de dos años con el Nápoles para sustituir a Antonio Conte

Tras la salida de Conte, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, eligió rápido a Allegri como sucesor. Gianluca Di Marzio informó que, en las últimas 24 horas, las conversaciones se aceleraron y se alcanzó un acuerdo verbal para que el técnico toscano firme un contrato de dos años.

El técnico toscano, que superó a otros candidatos como Vincenzo Italiano (ex Bolonia), se hará cargo del equipo para iniciar un nuevo capítulo en la Serie A.