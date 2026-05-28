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Massimiliano Allegri firma un contrato de dos años con el Nápoles para sustituir a Antonio Conte
De Laurentiis elige a Allegri para la era posterior a Conte
Tras la salida de Conte, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, eligió rápido a Allegri como sucesor. Gianluca Di Marzio informó que, en las últimas 24 horas, las conversaciones se aceleraron y se alcanzó un acuerdo verbal para que el técnico toscano firme un contrato de dos años.
El técnico toscano, que superó a otros candidatos como Vincenzo Italiano (ex Bolonia), se hará cargo del equipo para iniciar un nuevo capítulo en la Serie A.
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Los equipos jurídicos comienzan a trabajar en los trámites contractuales
La transición de un acuerdo verbal a un nombramiento oficial ya está en marcha. Según las informaciones, los equipos jurídicos y administrativos del Nápoles preparan la documentación para formalizar el contrato de Allegri. Abogados y responsables de fichajes ultiman los detalles antes de la firma definitiva.
Aunque se da por hecho que los términos del contrato de dos años están acordados, el club se asegura de superar todos los obstáculos administrativos. Esta medida refleja el deseo de De Laurentiis de aportar estabilidad y liderazgo de élite a una plantilla que sigue siendo ambiciosa tanto a nivel nacional como en la escena europea.
Superar el último obstáculo con el Milán
Aunque las negociaciones con el Nápoles están muy avanzadas, Allegri aún debe resolver su contrato con el Milan antes de ser presentado como nuevo entrenador del club partenopeo.
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Un ganador contrastado lidera las aspiraciones al Scudetto.
El fichaje de Allegri por el Nápoles confirma la ambición del club. El técnico ya ha ganado ligas con Milan y Juventus, y su experiencia en equipos de élite resultó decisiva para la directiva. A pesar de su regreso decepcionante al Milan en 2025-26, el Nápoles confía en su palmarés y su tino táctico. De confirmarse, dirigirá un plantel que disputará la Liga de Campeones y buscará el Scudetto.