Massara: «La Roma nunca renunciará a fichajes acordes con su historia; la Champions puede ayudar»

Frederic Massara, director deportivo de laRoma, habló con Sky Sport unos minutos antes del partido en el estadio Sinigaglia de Como contra el equipo de Fábregas, un encuentro que puede resultar decisivo para la zona de la Liga de Campeones y la clasificación para la próxima edición de la máxima competición continental: «Sin duda es un partido muy importante; tal y como está la clasificación hoy, los puntos en juego tienen mucho peso. Pero la liga aún es larga, más allá de este partido».