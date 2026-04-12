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Man Utd sales GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

Mason Mount, Marcus Rashford y los seis jugadores que el Manchester United DEBE vender para financiar la reconstrucción del equipo este verano

Analysis
Manchester United
M. Carrick
Fichajes
Premier League
M. Rashford
J. Zirkzee
Manchester United vs Leeds
M. Mount
FEATURES

Con 24 días entre el último partido del Manchester United ante el Bournemouth y el próximo contra el Leeds, Michael Carrick ha tenido tiempo para pensar en qué mejorar la plantilla de cara a su posible nombramiento como entrenador titular este verano. Aprovechó el parón para llevar al equipo a una concentración en Irlanda y evaluar mejor a su plantel.

Sin embargo, Carrick no será el único en evaluar la plantilla ni tendrá la última palabra. El responsable de fichajes, Christopher Vivell, y el director deportivo, Jason Wilcox, ya planifican la ventana de verano: la prioridad es encontrar un nuevo mediocampista defensivo que reemplace a Casemiro y contratar uno o dos laterales.

El United invirtió más de 200 millones de libras la temporada pasada y, aunque Carrick consiguiera la clasificación para la Liga de Campeones, el club deberá volver a invertir para armar la plantilla de su primera temporada completa en el banquillo.

Además, Jadon Sancho y Tyrell Malacia también se irán gratis en junio, lo que liberará salario para nuevos fichajes.

GOAL identifica a seis futbolistas que el club debería traspasar este verano para crear un fondo de guerra sólido.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mason Mount

    Ruben Amorim afirmó que, al mirar a los ojos de Mason Mount, «se nota que lo desea con todas sus fuerzas», pero por mucho que el centrocampista haya querido dejar atrás sus problemas de lesiones y convertirse en titular de los Red Devils, no ha logrado que eso suceda. Mount ha disputado 67 partidos en sus tres temporadas desde que llegó procedente del Chelsea por 60 millones de libras (80 millones de dólares) en 2023, con un promedio de 879 minutos por temporada.

    En ese tiempo solo ha marcado siete goles y dado dos asistencias, lejos de los 29 tantos en los que participó en su penúltima temporada con los ‘blues’. Sus siete lesiones le han mantenido 11 meses fuera y le han hecho perderse 58 partidos. Con un historial así, venderlo será difícil, pero el United ya no puede confiar en él.

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  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manuel Ugarte

    El United fichó a Ugarte al París Saint-Germain por 50 millones de libras para reemplazar a Casemiro, pero el brasileño recuperó su puesto y dejó al uruguayo en el banquillo.

    Ugarte no ha sido titular con Carrick ni ha convencido a Amorim, pese a que el portugués lo entrenó en el Sporting de Lisboa. De hecho, Amorim le expresó en público su decepción por su rendimiento en el United.

    Si lo vende, el United asumirá otra pérdida, pero cualquier ingreso ayudará a fichar un sustituto de Casemiro.

  • Hellas Verona FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Rasmus Hojlund

    Rasmus Hojlund ha relanzado su carrera en el Nápoles tras un inicio complicado en el United. El delantero danés es el tercer máximo goleador de la Serie A con 10 tantos y suma 14 goles y cuatro asistencias en total.

    El director deportivo del campeón italiano, Giovanni Manna, confirmó el mes pasado que el club pretende ficharlo de forma definitiva en verano y que activará la cláusula de traspaso de 44 millones de euros (38 millones de dólares) acordada con el United si se clasifican para la Liga de Campeones, algo que parece cuestión de tiempo, ya que ocupan la segunda posición a falta de siete jornadas.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Joshua Zirkzee

    Joshua Zirkzee aún no ha sido titular con Carrick. Hay que retroceder al 1-1 contra el Wolverhampton a finales de diciembre para encontrar su última aparición en el once, aunque Amorim lo sustituyó al descanso pese a su gol. El holandés solo suma dos goles y una asistencia este curso, y lleva 11 participaciones en goles desde su fichaje de 34 millones de libras procedente del Bolonia en 2024.

    Varios clubes italianos siguen interesados en él; la Roma ya intentó ficharlo en enero. El United asumirá una pérdida si lo vende, pero parece un precio justo: no ha demostrado suficiente para garantizar su futuro en el club ni parece adaptarse al ritmo de la Premier.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Marcus Rashford

    Rashford, cedido en el Barcelona, ha marcado 11 goles y dado 10 asistencias pese a no ser titular. Antes de Navidad se daba por segura su compra por 30 millones.

    Sin embargo, sus actuaciones no han convencido del todo al club blaugrana, que busca rebajar el coste por sus problemas económicos.

    El United podría rechazar la rebaja y buscar otras ofertas, aunque su elevado salario dificulta su fichaje por otros clubes. Lo cierto es que Rashford no puede volver, pues su relación con el club de su infancia ya está rota, incluso tras la marcha de Amorim.

  • Turkish-Super-LeagueAFP

    Andre Onana

    La última aparición de Andre Onana con el United acabó con una humillante eliminación ante el Grimsby Town de la League Two. Sin embargo, cedido en el Trabzonspor, ha relanzado su carrera, ayuda en la lucha por el título y le llaman «El Muro».

    Algunos informes dicen que quiere volver al United y recuperar la camiseta número 1 de Senne Lammens, pero el club no parece dispuesto a darle otra oportunidad, sobre todo porque cobra unas 120 000 libras a la semana y buscan reducir la masa salarial.

    Aunque el United difícilmente recuperará los 47 millones de libras que pagó al Inter por él, su experiencia podría reportarles una suma significativa para reinvertir en la plantilla.

Premier League
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