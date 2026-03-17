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Mason Greenwood se perfila como objetivo de fichaje para un club que ha ganado dos veces la Liga de Campeones, tras una temporada muy prolífica en el Marsella
La Juventus considera a Greenwood su prioridad para el verano
Los bianconeri se están preparando para una importante renovación de la plantilla y han situado al jugador de 24 años en lo más alto de su lista de deseos. Según La Gazzetta dello Sport, la directiva de la Juve lleva siguiendo la evolución del delantero desde 2024 y ahora está convencida de que es el hombre adecuado para liderar su línea de ataque.
El club de Turín busca un nuevo impulso para volver a consolidarse como uno de los eternos aspirantes al título de la Serie A. Greenwood es considerado un fichaje estrella que podría prosperar en el entorno táctico del fútbol italiano, mientras la Juventus mira hacia la temporada 2026-27.
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Su gran racha en la Ligue 1 despierta el interés
Greenwood ha experimentado un ascenso notable desde su llegada al Stade Vélodrome, convirtiéndose en el referente indiscutible del ataque del Marsella. Tras anotar 22 goles la temporada pasada, ha mantenido su racha esta temporada, con 25 goles y ocho asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones.
Su dominio en la liga nacional ha sido especialmente llamativo, ya que actualmente lidera la clasificación de goleadores de la Ligue 1 con 15 goles. A pesar de la temprana eliminación del Marsella de la Liga de Campeones, el valor individual de Greenwood ha seguido disparándose, atrayendo el interés de toda Europa y de la Liga Profesional Saudí.
Un posible intercambio de jugadores podría reducir el precio
Según se informa, el Marsella ha fijado en 42 millones de libras la valoración de su estrella, una cifra que a la Juventus le podría resultar difícil de alcanzar mediante un pago directo en efectivo. Sin embargo, la excelente relación entre ambos clubes —consolidada por acuerdos anteriores— podría allanar el camino para una solución creativa que implique intercambios de jugadores.
Según informaciones de Tuttosport, Jonathan David o Edon Zhegrova podrían incluirse en las negociaciones para reducir el gasto total. Tal movimiento beneficiaría a ambas partes, mientras que el Manchester United sigue conservando una importante cláusula de reventa que influiría en cualquier cuota de traspaso final.
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Período de transición en Marsella
A pesar de tener contrato hasta 2029, el futuro de Greenwood en el Marsella sigue siendo muy incierto. El jugador de 24 años ha tenido que atravesar un periodo de transición en el club, que ha incluido la salida del exentrenador Roberto De Zerbi, un técnico que fue fundamental para su integración en el equipo. Si el Marsella no consigue clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada bajo la dirección del nuevo entrenador, Habib Beye, la Juventus cree que tendrá una ventaja significativa a la hora de convencer al jugador para que se marche a Italia.
Por ahora, sin embargo, Greenwood seguirá centrado en sus obligaciones en el Marsella, que actualmente ocupa el tercer puesto de la Ligue 1, solo dos puntos por encima del Lyon, cuarto clasificado. Su próximo partido será el domingo contra el Lille.
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