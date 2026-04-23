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Khaled Mahmoud

Traducido por

Mason Greenwood «hace lo que le da la gana» en los entrenamientos del Marsella, mientras se habla de un «mal ambiente»

M. Greenwood
Marsella
Ligue 1
Y. Belhanda

Mason Greenwood ha sido acusado de falta de disciplina en los entrenamientos del Marsella, y el exinternacional marroquí Younes Belhanda ha expresado su preocupación por su conducta. A pesar de sus buenos números como goleador en Francia, se cuestiona el impacto del exjugador del Manchester United en el ambiente del equipo.

  • Belhanda expresa su preocupación por la profesionalidad

    El exjugador estrella de la Ligue 1, Belhanda, ha cuestionado el compromiso de Greenwood en los entrenamientos diarios en el Centro Robert Louis-Dreyfus.

    En RMC, el excentrocampista del Montpellier afirmó que el talento no basta para mantener un buen ambiente si los veteranos no marcan el tono adecuado.

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    «Hace lo que le da la gana», afirman

    Belhanda criticó lo que ocurre fuera de las cámaras durante la semana laboral. Insinuó que Greenwood recibe un trato preferencial que molesta a otros miembros de la organización y que no sigue las mismas pautas tácticas que el resto de la plantilla.

    Belhanda lo explicó así: «¿Greenwood? Parece que no destaca en los entrenamientos. He oído que hace lo que quiere. Sí, ha ganado algunos partidos, pero si crea mal ambiente, tiene privilegios y hace lo que le da la gana, no es el ejemplo adecuado».

  • «Tiene que dar buen ejemplo»

    El comentarista afirma que, al ser un fichaje mediático y pieza clave del ataque del OM, Greenwood tiene más responsabilidad que sus compañeros. Esta temporada ha marcado 25 goles y dado 10 asistencias en 41 partidos. Sin embargo, en el Marsella cualquier percepción de falta de esfuerzo o trato de favor puede generar tensiones en el vestuario y entre la afición.

    Belhanda concluyó: «Necesitamos un líder técnico y ofensivo que dé ejemplo dentro y fuera del campo».

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    Aumenta la tensión en el seno del Marsella

    A pesar de los goles de Greenwood, el Marsella es sexto en la Ligue 1 con 52 puntos, a solo dos del Lille, cuarto y último puesto de Champions, con cuatro jornadas por jugar. El OM solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos bajo Habib Beye, quien ya está bajo presión tras sustituir a Roberto De Zerbi en febrero.

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