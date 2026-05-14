La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el seleccionador Ancelotti han renovado su contrato cuatro años más, por lo que el italiano dirigirá al equipo hasta el Mundial 2030. La extensión refleja la confianza ganada en la plantilla y la afición desde su llegada en mayo de 2025.

Desde su llegada, el exentrenador del Real Madrid se ha convertido en pieza clave de la reestructuración del fútbol brasileño, trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de la CBF y aportando excelencia profesional y estabilidad táctica. La federación cree que estas cualidades son clave para que Brasil —cinco veces campeón del mundo, con su último título en 2002— recupere su gloria. El acuerdo llega tras un periodo de resultados decepcionantes, con eliminaciones en cuartos en el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024.