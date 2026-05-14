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«Más victorias, más tiempo»: Carlo Ancelotti firma una ampliación de contrato a largo plazo con Brasil antes del Mundial
Una visión a largo plazo para la Seleção
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el seleccionador Ancelotti han renovado su contrato cuatro años más, por lo que el italiano dirigirá al equipo hasta el Mundial 2030. La extensión refleja la confianza ganada en la plantilla y la afición desde su llegada en mayo de 2025.
Desde su llegada, el exentrenador del Real Madrid se ha convertido en pieza clave de la reestructuración del fútbol brasileño, trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de la CBF y aportando excelencia profesional y estabilidad táctica. La federación cree que estas cualidades son clave para que Brasil —cinco veces campeón del mundo, con su último título en 2002— recupere su gloria. El acuerdo llega tras un periodo de resultados decepcionantes, con eliminaciones en cuartos en el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024.
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El compromiso de Ancelotti con la élite
Al anunciar su extensión, Ancelotti destacó su vínculo con Brasil: «Hace un año llegué y comprendí el amor del país por el fútbol. Trabajamos para devolver a la selección a lo más alto, y la CBF y yo queremos más: más victorias y más trabajo. Estamos muy contentos de anunciar que seguiremos juntos cuatro años más, hasta el Mundial de 2030. Gracias a la CBF por su confianza y a Brasil por su cariño», afirmó.
En su primer año al frente de la Seleção, el italiano ha dirigido 10 partidos: cinco victorias, dos empates y tres derrotas, con 18 goles a favor y ocho en contra. Ahora el foco está en el proyecto a largo plazo para devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial en los próximos cuatro años.
Los dirigentes de la CBF celebran el acuerdo histórico
El presidente de la CBF, Samir Xaud, subrayó la importancia de asegurar el futuro de Ancelotti: «Hoy es un día histórico para la CBF y el fútbol brasileño. La renovación de Carlo Ancelotti refuerza nuestro compromiso de dar a la Seleção pentacampeona una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva. Trabajamos cada día para mantener a Brasil en lo más alto del fútbol mundial, sin olvidar el desarrollo de nuestras otras selecciones, nuestras competiciones y el fortalecimiento de clubes y federaciones», concluyó Xaud.
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Construir un proyecto de futuro sólido
Con Brasil ya preparando sus próximos desafíos, se espera que la afición reciba con entusiasmo la continuidad que aporta Ancelotti. Su primer gran examen será este verano en el Mundial 2026, a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México.
Brasil quedó en el Grupo C, junto a Marruecos, Escocia y Haití. Su meta es clara: unir su maestría táctica y vasta experiencia al talento brasileño para ganar los Mundiales de 2026 y 2030.