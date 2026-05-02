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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-HEIDENHEIMAFP
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Más peligroso que el Real Madrid y el PSG! Un dato curioso anima al 1. FC Heidenheim antes del duelo contra el Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich vs FC Heidenheim
Bayern Múnich
FC Heidenheim

El 1. FC Heidenheim es más peligroso para el FC Bayern de Múnich que el Real Madrid o el PSG, al menos según un dato curioso.

Las estadísticas muestran que el Heidenheim marca de media más goles en el Allianz Arena: 2,67 por partido en los tres encuentros oficiales disputados hasta ahora.

  • Ningún equipo marca más goles de media en el Allianz Arena. Tras el Heidenheim figura el Real Madrid, con exactamente dos goles por partido en Múnich, seguido del Inter de Milán y el París Saint-Germain —rival del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones—, con 1,5 goles cada uno.

    Este sábado, en la 32.ª jornada de la Bundesliga, el FCH visita Múnich con la intención de sumar puntos en su lucha por la permanencia. Su primer duelo oficial allí fue el 3 de abril de 2019: el entonces equipo de Segunda cayó 4-5 en cuartos de final de la Copa DFB.

    En noviembre de 2023 debutó en Bundesliga en el mismo escenario y perdió 4-2; poco más de un año después, en diciembre de 2024, volvió a caer por ese mismo marcador en su tercera visita.

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    El Heidenheim sorprende al FC Bayern en la primera parte

    El Bayern suele marcar mucho ante el Heidenheim: promedia casi cuatro goles por partido en sus cinco duelos en la Bundesliga y solo ha anotado más, de media, frente al Rot-Weiß Oberhausen.

    El Heidenheim, que necesita puntos para acercarse al puesto 16 y evitar el descenso, descendería matemáticamente si pierde y el St. Pauli gana el domingo al Mainz.

    Sin embargo, en la primera media hora ocurrió lo inesperado: Budu Zivzivadze abrió el marcador en el 22’ y, poco después, Eren Dinkci hizo el 2-0. Así, el FCH ya superó su promedio goleador en el Allianz Arena.

    De ganar, sería la primera vez que el Bayern pierde con el colista desde 2006, cuando cayó 0-1 contra el Hannover 96 en la 11.ª jornada; marcó Szabolcs Huszti.

  • FC Bayern de Múnich contra 1. FC Heidenheim: los enfrentamientos anteriores


    Fecha

    Concurso

    Partido

    3 de abril de 2019

    Copa DFB

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 5-4

    11 de noviembre de 2023

    Bundesliga

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4-2

    6 de abril de 2024

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3-2

    7 de diciembre de 2024

    Bundesliga

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4-2

    19 de abril de 2025

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0-4

    21 de diciembre de 2025

    Bundesliga

    1. FC Heidenheim 0-4 FC Bayern


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