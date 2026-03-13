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¿Más motivación? La exestrella del West Ham admite que los Hammers querrán enviar a los Spurs, que están pasando por un mal momento, a la segunda división, a medida que se intensifica la lucha por el descenso en la Premier League
¿Qué equipo descenderá de la Premier League?
Los Wolves, últimos de la tabla, han dado muestras de vida en las últimas semanas, pero probablemente ya les queda demasiado por hacer. La trampilla también empieza a abrirse bajo los pies del Burnley, ya que los Clarets corren un grave peligro de volver a descender a la Championship.
Eso deja una plaza por cubrir en la zona de descenso, y a la mayoría de los equipos les quedan nueve partidos por disputar esta temporada. Tal y como están las cosas, solo tres puntos separan al West Ham, 18.º, del Leeds, 15.º. Entre ambos se encuentran dos equipos que saben muy bien lo que es caer en picado: el Tottenham y el Nottingham Forest.
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Cambios en el cuerpo técnico: los colistas buscan un revulsivo
El Tottenham terminó la temporada pasada en 17.ª posición tras un recorrido lleno de tropiezos, pero se llevó el premio de consolación de la gloria en la Europa League, ya que Ange Postecoglou puso fin a los 17 años de espera del club por un título importante y le aseguró la clasificación para la Liga de Campeones.
Su recompensa por ese éxito fue el despido en verano, y Thomas Frank ha seguido el mismo camino desde entonces. También ha habido cambios en el banquillo del West Ham —ahora es Nuno Espírito Santo quien lleva las riendas—, mientras que el Forest ya va por su cuarto entrenador de la temporada.
El West Ham es el que parece tener más viento a favor, mientras que los Spurs luchan por mantenerse a flote, y Harewood admite que los Hammers aprovecharían cualquier oportunidad para condenar a sus rivales geográficos a un descenso que podría considerarse la mayor sorpresa en la historia de la Premier League.
¿Podría el West Ham contribuir a que los Spurs bajen a la Championship?
En declaraciones a GOAL, en colaboración con Non Gamstop Casino, Harewood respondió a la pregunta de si esa oportunidad supondrá un alicienteadicional para el West Ham: «Sí, al 100 %. Si los tienes a la vista, no creo que haya nada más que te motive más en este momento, porque se ve cómo ha estado jugando el Spurs. Lo siento por ellos ahora mismo, porque no quieres ver a los jugadores abandonando el campo a los 15 minutos y todo ese tipo de cosas. Se ve cómo la situación se va descontrolando.
«Y para el West Ham, al ver que pasan cosas así, quieres sacar partido de las situaciones. Y se nota que están en alza. Solo con ver las actuaciones que han tenido en los últimos cuatro o cinco partidos, se nota que se están haciendo cada vez más fuertes. Y la confianza es clave.
«Todos parecen muy seguros de sí mismos. Parece que están haciendo su trabajo, marcando goles. Es una de esas cosas. Y eso es lo que quieres para tu equipo. El Tottenham y los equipos que están por encima están pasando apuros en este momento. Y el West Ham tiene un buen momento de forma en los partidos».
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Demasiado buenos para descender: una advertencia para los equipos en apuros de la Premier League
Otro exdelantero de los Hammers, Jeremie Aliadiere, declaró recientemente aGOAL que el West Ham y los Spurs deben evitar caer en la idea de que son «demasiado buenos para descender». El francés afirmó: «Es un problema y yo estuve en un equipo que descendió, el Middlesbrough, cuando bajamos de categoría y pensaba que éramos demasiado buenos para descender. Pero cuando te arrastran a ese nivel, ya no hay fútbol, ya no hay calidad, ya no hay talento. Todo se reduce al esfuerzo, a creer y a luchar. Luchar como una unidad, como un grupo, y ese es el problema.
«Miro también al Tottenham y, obviamente, sin faltar al respeto al otro equipo de Londres, ese es el problema que tienen. Hay jugadores allí que piensan que son demasiado buenos para descender, pero son ustedes los que han llevado al equipo a esta situación, así que tienen que sacarlo de ella.
«Como jugador, cuando piensas “Soy demasiado bueno para este club, soy demasiado bueno para esta batalla”, es un problema porque no estás pensando en lo que hay que pensar. Lo que hay que pensar es: “Tengo a mi equipo ahí, tengo que sacarlos de esto. Chicos, tenemos que mantenernos unidos y salir de esto, salvar a este club que nos ha dado tanto. No podemos hundir a este club».
«Esa es una fuerza mental individual enorme que hay que tener como jugador y como club, y a veces los entrenadores hacen todo lo que pueden, pero no son ellos los que juegan cada fin de semana. Obviamente, ellos toman la decisión sobre el once inicial, pero al final del día, son los once hombres que están en el campo los que tienen que jugar unos por otros, ayudarse mutuamente y darlo todo. Cuando estás ahí abajo, en cada partido, solo hay que luchar: con todo el fuego del mundo».
Tanto el West Ham como el Tottenham tienen por delante partidos difíciles este fin de semana: los Hammers se preparan para recibir al Manchester City, que lucha por el título, el sábado, mientras que los Spurs afrontan un complicado desplazamiento al campo del vigente campeón, el Liverpool, el domingo.
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