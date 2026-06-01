Según «kicker», el FCB, dirigido por el director deportivo Max Eberl, debe recaudar unos 40 millones de euros por los cedidos Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza y Joao Palhinha para luego invertir más de 100 millones en nuevas estrellas.
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¿Más de 100 millones de euros para fichar? El FC Bayern debe cumplir antes cuatro requisitos clave
Con la posible venta de Palhinha, el cuarteto podría alcanzar los 40 millones de euros en ingresos por traspasos. El centrocampista portugués, cedido al Tottenham Hotspur la pasada temporada, no tiene futuro en el FCB pese a su contrato hasta 2028.
Los Spurs querían ejercer la opción de compra de 30 millones, pero el jugador busca volver al Sporting de Lisboa, donde dio el salto a la selección. Las conversaciones son prometedoras, aunque se plantea una nueva cesión con obligación de compra. El Bayern preferiría venderlo este verano, aunque recibiría menos de los 51 millones pagados al Fulham en 2024. El fichaje no triunfó en Múnich.
En cuanto al portero Alexander Nübel, el Bayern pide entre diez y quince millones. El internacional deja el Stuttgart tras tres años de cesión, pues el club suabo no pudo ficharlo. El club ha reiterado que Nübel no tiene futuro en el campeón alemán, a pesar de su contrato hasta 2029, pues se apostará de nuevo por Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.
Su futuro es una incógnita, aunque la Premier League aparece como destino más probable: Sport Bild menciona al Manchester City y la Juventus, clubes que podrían pagar sin problemas la cifra exigida por el Bayern.
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Ingresos importantes: ¿Se desprenderá el FC Bayern de Bryan Zaragoza y Sacha Boey?
Bryan Zaragoza, delantero español que llegó en 2024 del Granada CF y solo ha jugado siete partidos con el Bayern Múnich, podría ser el siguiente cedido en ser vendido. Su situación es más compleja que la de Palhinha y Nübel.
Tras una primera mitad de la temporada pasada en el Celta de Vigo, en invierno fichó por la Roma, también cedido. Empezó bien, pero pronto desapareció: no juega desde mediados de marzo y ya estaba marginado antes de sus problemas de rodilla. La Roma, que no quería pagar los 13 millones de la opción de compra, lo mantuvo en el banquillo para no activarla.
Ahora mismo no hay rumores sobre compradores, así que el Bayern podría tener que rebajar su precio si quiere venderlo ya.
Situación similar a la de Sacha Boey, también en la lista de transferibles. En el mejor de los casos, podría volver al Galatasaray, donde está cedido hasta junio. Sin embargo, su cesión al campeón turco, donde se hizo famoso y el Bayern lo valoraba en 30 millones de euros a principios de 2024, no ha salido como se esperaba: no era titular y pasó más tiempo en el banquillo.
Los turcos, según rumores, no ejercitarían la opción de compra fijada en 15 millones. Últimamente se ha dicho que preferirían cubrir la plaza de Boey en la plantilla con Zeki Celik, que estará libre de traspaso tras finalizar su contrato con la Roma. Boey volvería entonces, al igual que Zaragoza, a la Säbener Straße, ya que tiene contrato hasta 2028. También fuera del Galatasaray debería haber interesados; sobre todo los clubes franceses se han relacionado repetidamente con el jugador de 25 años en el pasado.
¿Busca el FC Bayern un nuevo lateral izquierdo?
Si el Bayern logra vender a los cuatro jugadores, de Palhinha a Boey, tendrá más margen en el mercado. Su prioridad es un atacante versátil que juegue por la izquierda y pueda suplir a Harry Kane en el centro. Según kicker, el perfil que buscan los responsables del Bayern se inclina más hacia el papel de suplente de Kane.
Nicolás Jackson, única alternativa prevista para esa demarcación, dejará este verano la Säbener Straße. El senegalés regresa al Chelsea tras su cesión en el FCB, donde podría tener futuro con el nuevo entrenador, Xabi Alonso. Desde hace meses era evidente que el Bayern no ejercería la opción de compra.
Para las tres posiciones detrás de Kane ya hay cinco opciones de primer nivel: Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Lennart Karl. Además, el entrenador Vincent Kompany considera incorporar a un sexto jugador para esas demarcaciones: Arijon Ibrahimovic. El canterano de 20 años, cedido al 1. FC Heidenheim la pasada temporada, rindió bien y sigue vinculado al Bayern hasta 2027. Pese a ello, varios clubes de la Bundesliga pujan por él.
El Bayern ya tenía fichado a Anthony Gordon, perfecto para ese perfil, pero el inglés escogió el Barça. Entre los candidatos figuran Yan Diomande (RB Leipzig) y Junior Kroupi (AFC Bournemouth), aunque sus fichajes superarían los 100 y 80 millones de euros, respectivamente.
De confirmarse, el presupuesto de unos 100 millones para fichajes podría agotarse y dejar poco margen para un lateral izquierdo. Según Kicker, el club busca además un lateral izquierdo. Alphonso Davies, titular hasta ahora, ya no es una opción segura: su estado físico genera dudas tras la rotura de ligamentos cruzados sufrida el año pasado.
Como alternativa, se menciona a Nathaniel Brown, defensa alemán del Eintracht de Fráncfort, tasado en al menos 60 millones.
El propio Brown se ha mostrado discreto sobre los rumores: «Lo leo, pero ahora estoy centrado en el Mundial. Después ya veremos», declaró el internacional alemán.
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Los fichajes más caros del FC Bayern
Jugador
Posición
Procedencia
Año
Fichaje
Harry Kane
Delantero
Tottenham Hotspur
2023
95 millones de euros
Lucas Hernández
Defensa
Atlético de Madrid
2019
80 millones de euros
Luis Díaz
Delantero
Liverpool FC
2025
70 millones de euros
Matthijs de Ligt
Defensa
Juventus
2022
67 millones de euros
Michael Olise
Delantero
Crystal Palace
2024
53 millones de euros