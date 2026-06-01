¿Más de 100 millones de euros para fichar? El FC Bayern debe cumplir antes cuatro requisitos clave

Con la posible venta de Palhinha, el cuarteto podría alcanzar los 40 millones de euros en ingresos por traspasos. El centrocampista portugués, cedido al Tottenham Hotspur la pasada temporada, no tiene futuro en el FCB pese a su contrato hasta 2028.

Los Spurs querían ejercer la opción de compra de 30 millones, pero el jugador busca volver al Sporting de Lisboa, donde dio el salto a la selección. Las conversaciones son prometedoras, aunque se plantea una nueva cesión con obligación de compra. El Bayern preferiría venderlo este verano, aunque recibiría menos de los 51 millones pagados al Fulham en 2024. El fichaje no triunfó en Múnich.

En cuanto al portero Alexander Nübel, el Bayern pide entre diez y quince millones. El internacional deja el Stuttgart tras tres años de cesión, pues el club suabo no pudo ficharlo. El club ha reiterado que Nübel no tiene futuro en el campeón alemán, a pesar de su contrato hasta 2029, pues se apostará de nuevo por Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.

Su futuro es una incógnita, aunque la Premier League aparece como destino más probable: Sport Bild menciona al Manchester City y la Juventus, clubes que podrían pagar sin problemas la cifra exigida por el Bayern.