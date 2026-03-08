Getty
«¡Más aficionados que el equipo local!» - Lionel Messi, ventaja para el Inter Miami en la defensa del título de la MLS Cup
Por qué el Inter Miami juega cinco partidos consecutivos fuera de casa
El equipo de Javier Mascherano está esperando la luz verde para mudarse a su nuevo hogar en Freedom Park, donde se enfrentará a Nashville en el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup el 18 de marzo.
El Inter Miami ha comenzado la defensa de su título de la MLS Cup con enfrentamientos contra el LAFC, el Orlando City y el D.C. United. Tuvo un mal comienzo contra Heung-min Son y compañía en California, pero ha respondido con estilo con dos victorias consecutivas.
Messi, que se llevó la Bota de Oro la temporada pasada, ha marcado tres goles en sus dos últimas apariciones. Su objetivo es conseguir su tercer premio MVP consecutivo en Estados Unidos, lo que supondría un nuevo récord.
Los aficionados acuden en masa para ver a Messi en acción en la MLS.
Los aficionados de todo el país siguen luchando por conseguir entradas que les permitan ver en directo al mejor jugador argentino de todos los tiempos, sin duda alguna el ganador de ocho Balones de Oro. Esa gira seguirá en marcha hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato en el sur de Florida.
El Inter Miami sigue siendo un gran atractivo para los aficionados neutrales en Estados Unidos, con estadios repletos de seguidores que solo están allí por una razón. Así ocurrió cuando los Herons se desplazaron a Washington D.C. para disputar otro partido en la capital estadounidense.
Messi ofreció a los asistentes el espectáculo que esperaban, con un remate típicamente sereno tras recibir un pase que rompió la defensa y le dejó solo en el área. El argentino superó con calma a Sean Johnson y envió el balón al fondo de la red.
¿Por qué el Inter Miami evita los ambientes intimidantes cuando Messi está en el campo?
Los vítores surgieron en distintos puntos de entre los 72 000 espectadores, ya que el D.C. United se trasladó temporalmente del Audi Field al M&T Bank Stadium, sede de la franquicia de la NFL Baltimore Ravens.
El Inter Miami se llevó los tres valiosos puntos, y el portero internacional canadiense St. Clair declaró a los periodistas tras el partido que habían conseguido la victoria en un ambiente amistoso: «Sin duda, es muy agradable poder ir a estadios rivales y saber que probablemente tienes más seguidores que el propio equipo local. Obviamente, no será así en todos los estadios, pero creo que esta noche sí lo ha sido».
Rodrigo De Paul puso a los Herons en ventaja al abrir el marcador en el minuto 17, y su compatriota Messi anotó 10 minutos después. Tai Baribo redujo la diferencia a 15 minutos del final, pero no hubo dramatismo en los últimos minutos.
Messi a un gol de unirse a Ronaldo en el club de los 900
Messi y compañía visitaron la Casa Blanca durante su viaje a Washington, donde disfrutaron de una audiencia con el presidente Donald Trump. El miércoles disputarán la Champions Cup contra Nashville.
En ese partido, Messi podría alcanzar otro hito notable. Ha sumado 899 goles en competiciones oficiales con su club y su selección. Su objetivo es igualar a su eterno rival Cristiano Ronaldo y superar los 900.
