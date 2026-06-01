Según BBC Sport, la portera de 33 años está a punto de regresar a la Superliga Femenina dos años después de dejar el Manchester United para fichar por el PSG. Earps, nombrada dos veces Mejor Portera del Año por la FIFA, ha jugado 22 partidos en la Ligue 1 esta temporada y ha dejado su portería a cero en 12 ocasiones.

A pesar de su éxito personal en Francia, el atractivo de regresar a Inglaterra y sumarse a un proyecto ambicioso bajo la propiedad de Michele Kang ha sido decisivo. Earps, figura destacada del fútbol femenino, fue clave en el triunfo de las Lionesses en la Eurocopa 2022 y en su llegada a la final del Mundial 2023.