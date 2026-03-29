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Martin Zubimendi se convierte en el DÉCIMO jugador del Arsenal en retirarse de la selección, mientras España emite un comunicado
España confirma la lesión de rodilla de Zubimendi
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado oficial el domingo por la tarde en el que confirmaba que Zubimendi había abandonado la concentración de la selección nacional.
En un comunicado oficial, la RFEF ha informado de que Martín Zubimendi se ha retirado a última hora de la convocatoria de la selección española para el partido contra Egipto debido a molestias en la rodilla derecha.
La federación señaló que ha optado por no correr ningún riesgo para preservar la salud del jugador y que el departamento médico del Arsenal ha sido informado de todo detalle sobre la situación.
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La pesadilla de las lesiones de los internacionales del Arsenal
La baja de Zubimendi supone el último revés en lo que se ha convertido en una pesadilla para Mikel Arteta durante este parón internacional. El español se convierte así en el décimo jugador del Arsenal en retirarse de la convocatoria de su selección durante este parón, lo que obliga al cuerpo médico de los Gunners a trabajar horas extras de cara a la reanudación de la Premier League.
Eberechi Eze, Gabriel Magalhães, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Piero Hincapié también se han retirado de la convocatoria internacional durante la última semana.
Medidas de precaución para la estrella de los Gunners
La selección española ha decidido dar de baja a Zubimendi de inmediato, en lugar de mantenerlo en la concentración para seguir supervisando su estado, lo que le permitirá comenzar su proceso de rehabilitación en Londres sin demora.
El equipo médico del club realizará su propia evaluación de la rodilla del centrocampista una vez que llegue a London Colney. Para el Arsenal, la baja de Zubimendi supondría un duro golpe dada su importancia táctica a la hora de mantener el equilibrio entre la defensa y el ataque, sobre todo teniendo en cuenta que otros centrocampistas clave también están lidiando actualmente con sus propios problemas físicos.
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¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
Arteta estará ansioso por recibir noticias positivas sobre su extensa lista de bajas. El gran número de lesiones obligará al cuerpo técnico a plantearse cambios tácticos o a recurrir a jugadores menos habituales si los plazos de recuperación se prolongan más allá del parón internacional.
Tras el parón internacional, el Arsenal se enfrentará al Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, seguido de un difícil partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.