Getty Images Sport
Traducido por
Martin Zubimendi admite que los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid «no son nada malo», mientras la estrella del Arsenal se pronuncia sobre su futuro
Dejando a un lado el tema de Madrid
Zubimendi sonó para fichar por el Bernabéu antes de elegir el Arsenal en julio, y aún se dice que el Madrid le sigue de cerca. En Cadena Ser admitió que gustarle a los campeones de Europa «no es algo malo», pero optó por los Gunners para jugar en noches como la del miércoles ante el Sporting de Lisboa en la vuelta de cuartos de la Champions. «Eso ya pasó», afirmó el jugador de 27 años. «Estoy muy centrado y muy feliz donde estoy».
- AFP
Zubimendi habla sobre el «extraño» rendimiento del Arsenal
El miércoles, los Gunners empataron sin goles ante el Sporting de Lisboa y avanzaron a semifinales de la Liga de Campeones con un global de 1-0. El Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero Zubimendi asegura que la base sólida del equipo permanece intacta. «Las últimas semanas han sido extrañas, pero al principio de la temporada habríamos firmado por estar en esta posición. Aún debemos mejorar; necesitamos más claridad en el último tercio. Por suerte, este equipo defiende bien y somos sólidos», afirmó.
El reto del Atlético
Ahora les aguarda un duro duelo en semifinales contra el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona y alcanzó esta ronda por primera vez en casi una década. Aunque el Arsenal venció 4-0 a los rojiblancos en la fase de grupos, Zubimendi descartó repetir ese marcador, recordando la fuerte inversión y la ventaja competitiva del Atlético.
«Son un equipo muy competitivo, con confianza y jugadores de primer nivel», advirtió Zubimendi. «El partido de la fase de grupos ya es historia; ahora son un bloque formidable y debemos ser cautelosos».
- AFP
Un duelo por el título en el Etihad
El Arsenal visita el domingo el Etihad en un partido clave para la Premier. Los Gunners lideran con seis puntos de ventaja, pero el City tiene un encuentro menos y ganó la final de la Carabao Cup, lo que refuerza su moral.
«Ahora es a vida o muerte», afirmó Zubimendi, subrayando la determinación del equipo tras los últimos tropiezos ligueros. «La unidad de este grupo decidirá los partidos. Estamos concentrados, contentos y sabemos lo que tenemos que hacer».